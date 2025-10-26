Выступления за еду и песни в подземных переходах: как сейчас живет иноагент, террорист и экстремист Артур Смольянинов*?
Артур Смольянинов* — российский актёр, чья карьера и репутация на родине оказались разрушены его собственными решениями. От хулигана из подмосковного Королёва до звезды фильма «9 рота», а затем — фигуранта уголовных дел и списка иноагентов. О том, как складывался путь артиста и почему его имя сегодня ассоциируется не с ролями, а с громкими скандалами, читайте в материале «Радио 1».
Биография Смольянинова*
Артур Смольянинов* родился 27 октября 1983 года в Москве. Его детство и юность прошли в городе Калининграде (ныне Королёв) Московской области в творческой семье. Мама была художницей и учительницей рисования, а отец — преподавателем музыки. Родители развелись, когда мальчику было пять лет, и его воспитывала мать вместе с отчимом.
В детстве Артур был настоящим сорванцом. Из-за своего поведения и хулиганских выходок он сменил восемь школ и даже состоял на учете в детской комнате милиции. Переломный момент наступил в 14 лет, когда в его школе проходил кастинг. Режиссер Валерий Приёмыхов искал типаж для своего фильма «Кто, если не мы?» и выбрал Артура*. Эта роль не только принесла ему первую награду, но и определила его судьбу, заставив поверить в свое актерское призвание.
Творческий путь
Вдохновленный успехом, Смолянинов* экстерном окончил школу и поступил в ГИТИС (мастерская Леонида Хейфеца), который окончил в 2004 году. С тех пор его фильмография пополнилась десятками работ в кино и театре «Современник». Наибольшую известность и зрительскую любовь ему принесли картины «9 рота» (2005), «Нирвана» (2008), «Мой парень — ангел» (2011) и сериал «Самара» (2012–2014). В настоящее время его фильмография насчитывает более 80 работ.
Критика СВО и статус иноагента
После начала специальной военной операции на Украине в 2022 году Смолянинов* занял резко критическую позицию и покинул Россию. В своих интервью он не просто критиковал действия российских властей, но и заявлял, что был бы готов воевать на стороне Украины. Кромe того, он заявил, что eму наплeвать на Россию, дажe eсли от нee останeтся одна область, «а всe остальноe прeвратится в радиоактивный пeпeл». Это привело к серьезным последствиям.
В январе 2023 года Министерство юстиции РФ внесло Смолянинова* в реестр иностранных агентов. Позже Росфинмониторинг добавил его в список террористов и экстремистов. В октябре 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал актера по обвинениям в распространении фейков об армии и возбуждении ненависти. В октябре 2025 года ФСБ возбудила против него уголовное дело о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.
В октябре 2024 года Черемушкинский районный суд Москвы оштрафовал артиста на 40 000 рублей за нарушение законодательства об иностранных агентах.
Жизнь Смольянинова* в настоящее время
В настоящее время Смолянинов* проживает в Латвии (Рига), куда переехал после непродолжительного пребывания в США. Латвийские власти отказали России в его выдаче, несмотря на то, что актер объявлен в международный розыск. Финансовое положение актера значительно ухудшилось: по его собственным словам, доходы сократились примерно втрое по сравнению с периодом работы в России. Однако Смолянинов** подчеркивает, что «свобода важнее денег».
Свободная жизнь довольно тяжела в условиях жизни российского эмигранта. Как актер Артур* на чужой земле не востребован вообще. Чтобы иметь хоть какие-то доходы, он дает скромные концерты в латвийских кафе. Так, в феврале 2025 года он дал концерт в рижском кафе «Elpa», где за почти три часа на сцене и исполнение 17 песен он получил 500 евро. После выступления он и его музыканты также бесплатно поужинали в этом заведении на 83 евро. Ранее он также участвовал в мероприятии для лиц, объявленных иноагентами, в Берлине, где развлекал гостей шутками и песнями.
Сам актер рассказывал в одном из интервью, что с его музыкальной группой они периодически играют в подземных переходах, что также свидетельствует о скромном уровне его нынешних заработков.