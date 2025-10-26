Путин сделал заявление о продолжении СВО
Владимир Путин провёл совещание с командующими группировками войск в зоне специальной военной операции, где сделал заявление о продолжении СВО. Его слова приводит ТАСС.
Президент России заявил, что командующим необходимо продолжать выполнять задачи в соответствии с планом, который разработал Генеральный штаб Вооружённых сил РФ.
На встрече присутствовали начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующие группировками, которые действуют на Украине. Путин посетил один из пунктов управления объединённой группировки войск.
В ходе совещания российский лидер отметил успехи вооружённых сил на двух направлениях: под Купянском в Харьковской области и в районе Красноармейско-Димитровской агломерации в ДНР.
Ранее Владимир Путин сообщил о завершении испытаний ракеты «Буревестник».
Читайте также: