26 октября 2026, 15:35

Артур Смольянинов* (Фото: Instagram**@ chelovek.cilveks.human)

Артур Смольянинов* — актёр, которого зрители полюбили за роль рядового Лютого в «9 роте» и за десятки других ярких работ в кино и театре. 27 октября ему исполняется 43 года. Но сегодня его имя вспоминают не в связи с премьерами, а в связи с заочным приговором, международным розыском и долгами, которые он оставил в России. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Смольянинова* Творческий путь актера Критика СВО и статус иноагента Жизнь Смольянинова* в настоящее время



Биография Смольянинова*

Творческий путь актера

Артур Смольянинов* (Фото: скриншот т/с «Самара»)

Критика СВО и статус иноагента

Артур Смольянинов* (Фото: скриншот т/с «Ростов»)

Жизнь Смольянинова* в настоящее время

Артур Смольянинов* (Фото: Instagram**@ chelovek.cilveks.human)

«Вы не должны, но можете меня поздравить с тем, что я теперь ваш соотечественник», — заявил актёр интервью на израильском канале «Шенкин 40».

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