Статус иноагента, международный розыск и скромные концерты в кафе: где и на что теперь живёт звезда «9 роты» Артур Смольянинов*?
Артур Смольянинов* — актёр, которого зрители полюбили за роль рядового Лютого в «9 роте» и за десятки других ярких работ в кино и театре. 27 октября ему исполняется 43 года. Но сегодня его имя вспоминают не в связи с премьерами, а в связи с заочным приговором, международным розыском и долгами, которые он оставил в России. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография Смольянинова*Артур Смольянинов* родился 27 октября 1983 года в Москве. Его детство и юность прошли в городе Калининграде (ныне Королёв) Московской области в творческой семье. Мама была художницей и учительницей рисования, а отец — преподавателем музыки. Родители развелись, когда мальчику было пять лет, и его воспитывала мать вместе с отчимом. Крёстным отцом мальчика стал не кто иной, как Иван Охлобыстин — фигура, которая сама по себе задавала определённый тон в творческой среде.
В кино Смольянинов попал почти случайно: в школу пришли представители съёмочной группы последнего фильма Валерия Приемыхова «Кто, если не мы» и отбирали подростков для роли. Четырнадцатилетний Артур*не просто прошёл отбор — он получил приз как лучший актёр-подросток на Международном кинофестивале в Артеке. Эта работа стала для него не просто дебютом, а точкой невозврата: после неё он уже не мыслил себя вне профессии.
Творческий путь актераВ шестнадцать лет Смольянинов* с первого раза поступил в РАТИ (ГИТИС) на актёрское отделение режиссёрского факультета, в мастерскую Леонида Хейфеца, и окончил его в 2004 году, имея за плечами уже почти десяток киноработ. Настоящая всероссийская слава обрушилась на него в 2005-м после выхода фильма Фёдора Бондарчука «9 рота», где он сыграл рядового Лютого.
Параллельно с кино Смольянинов* с 2006 по 2022 год служил в труппе театра «Современник», играя на одной сцене с мэтрами. На его счету более пятидесяти ролей в кино и сериалах, среди которых «Жара», «1612», «Утомлённые солнцем 2», «Нирвана», «Ёлки», «Духless» и «Белая гвардия». В 2006 году он получил кинонаграду «MTV-Россия» и премию «Триумф» — казалось, что карьера складывается безупречно, но вмешалась политика.
Критика СВО и статус иноагентаПосле начала специальной военной операции на Украине в 2022 году Смолянинов* занял резко критическую позицию и покинул Россию. В своих интервью он не просто критиковал действия российских властей, но и заявлял, что готов воевать на стороне Украины. Кроме того, он говорил, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел». Это привело к серьезным последствиям.
В январе 2023 года Министерство юстиции РФ внесло Смолянинова* в реестр иностранных агентов. Позже Росфинмониторинг добавил его в список террористов и экстремистов. В октябре 2025 года ФСБ возбудила против него уголовное дело о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, а в апреле 2026 года Басманный суд Москвы заочно приговорил актера к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.
Жизнь Смольянинова* в настоящее времяВ настоящее время Смолянинов* проживает в Латвии (Рига), куда переехал после непродолжительного пребывания в США. Латвийские власти отказали России в его выдаче, несмотря на то, что актер объявлен в международный розыск. Финансовое положение актера значительно ухудшилось: по его собственным словам, доходы сократились примерно втрое по сравнению с периодом работы в России. Однако Смолянинов* подчеркивает, что «свобода важнее денег».
Свободная жизнь довольно тяжела в условиях жизни российского эмигранта. Как актер Артур* на чужой земле не востребован вообще. Чтобы иметь хоть какие-то доходы, он давал скромные концерты в латвийских кафе.
В июле 2026 года стало известно что артист получил гражданство Израиля.
«Вы не должны, но можете меня поздравить с тем, что я теперь ваш соотечественник», — заявил актёр интервью на израильском канале «Шенкин 40».Теперь артист постоянно проживает в Тель-Авиве.