Врачи спасли бойца с осколками дрона в сердце, Т-90М ударил по резервам ВСУ и уничтожение американской Bradley: новости СВО на 17 ноября
Экипажи танков Т-90М «Прорыв» сорвали усиление передовых позиций ВСУ в Запорожской области, операторы FPV-дронов нанесли серию ударов в Днепропетровской области, а военные инженеры и медики группировки «Центр» продолжают удивлять нестандартными тактиками и уникальными операциями. Подробности – в материале «Радио 1».
Танковый удар по резервам ВСУ
В ходе воздушной разведки операторы БПЛА группировки «Восток» выявили перемещение резервов ВСУ к укрепленным позициям в Запорожской области. Дополнительные группы противника выдвигались к оборудованным укрытиям и опорным пунктам для усиления обороны на этом участке.
Для уничтожения выявленных целей были задействованы экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки «Восток». Танкисты нанесли огневое поражение из 125-мм орудий по укрепленным позициям ВСУ и местам сосредоточения резервов противника. При ведении боевой работы танкисты использовали штатные средства геопривязки, связи и управления отечественного производства. Корректировка огня выполнялась с помощью БПЛА в режиме реального времени.
В результате огневого поражения уничтожены огневые точки, укрепленные укрытия и живая сила ВСУ. Удары танковых экипажей сорвали попытку усиления передовых позиций и нарушили планы противника по наращиванию резервов на указанном участке, передает пресс-служба Минобороны РФ.
«Охота» с воздуха по лесополосам
Операторы разведывательных БПЛА 29-й общевойсковой армии группировки «Восток» выявили перемещение групп военнослужащих ВСУ по лесополосам и в районах населенных пунктов Днепропетровской области. Противник использовал лесополосы и складки местности для скрытного передвижения и сосредоточения вблизи передовых позиций.
Сведения о расположении выявленных целей были переданы операторам ударных беспилотников. Военнослужащие нанесли серию ударов FPV-дронами и беспилотниками со сбросами боеприпасов по обнаруженным группам противника и местам их сосредоточения.
В результате ударов уничтожена живая сила ВСУ, нарушено передвижение резервов противника и сорваны попытки их сосредоточения на передовых позициях. При ведении боевой работы операторы использовали штатные средства геопривязки, связи и управления отечественного производства. Корректировка ударов выполнялась в режиме реального времени.
Минные засады с неба и американские «Bradley» в списке потерь
Военнослужащие 1614-го отдельного инженерно-саперного батальона 27-й мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» успешно применяют тактику дистанционного минирования местности с помощью беспилотных летательных аппаратов, уничтожая бронетехнику и живую силу противника на Днепропетровском направлении специальной военной операции.
Основой для эффективного выполнения боевых задач служит бесперебойная работа технико-эксплуатационной части батальона. На базе этого подразделения развернут полноценный технический и учебный кластер. Здесь опытные военные инженеры не только осуществляют сборку, настройку и ремонт аппаратов, но и ведут интенсивную подготовку новых специалистов. Передача передового фронтового опыта новобранцам позволяет оперативно вводить в строй высококлассные расчеты.
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Сегодня одной из приоритетных задач саперов 1614-го батальона является скрытное дистанционное минирование путей выдвижения и логистических маршрутов неприятеля. Для доставки инженерных боеприпасов военнослужащие активно задействуют широкий спектр современных FPV-дронов, включая модели «ПВХ-1», «ПВХ-2», «Гамаюн» и другие дроны с увеличенной грузоподъемностью. В зависимости от тактической обстановки расчёты ювелирно сбрасывают на позиции противника как противотанковые мины, так и различные противопехотные изделия.
Подобная нестандартная организация минных засад с воздуха приносит существенные результаты. На счету операторов батальона числится множество уничтоженной и выведенной из строя военной техники ВСУ, в том числе боевые машины пехоты «Bradley» американского производства. Кроме того, внезапно установленные сбросами минные заграждения наносят тяжелый урон подходящим резервам и пехотным группам врага.
Особенностью работы специалистов 1614-го инженерно-саперного батальона является их высочайшая универсальность. Зачастую, успешно выполнив задачи по прямому предназначению — минированию местности и ведению инженерной разведки, расчеты переключаются на противовоздушную оборону. Используя оставшийся заряд батарей, инженеры попутно ведут воздушную охоту, мастерски перехватывая и уничтожая вражеские разведывательные беспилотники и тяжелые ударно-транспортные гексакоптеры.
Спасение под огнем дронов и операция на сердце
Специалисты подвижной медицинской группы 341-го отдельного медицинского батальона группировки войск «Центр» оказывают квалифицированную врачебную помощь раненым военнослужащим, доставленным с передовой на Днепропетровском направлении специальной военной операции.
Процесс спасения жизней начинается еще на этапе эвакуации, который зачастую проходит в условиях реального боя. Накануне медицинский транспорт, перевозивший группу тяжелораненых бойцов, подвергся целенаправленному налету вражеских ударных беспилотников. Благодаря грамотному прикрытию маршрута и слаженным действиям расчетов мобильных огневых групп и постов воздушного наблюдения атака была успешно отбита. Огневые расчеты своевременно уничтожили дроны-камикадзе противника на подлете, что позволило санитарному автомобилю продолжить движение без потерь и оперативно доставить всех раненых в расположение 341-го отдельного медицинского батальона.
Подвижная медицинская группа батальона представляет собой развернутый вблизи линии фронта высокотехнологичный хаб. Такое расположение позволяет соблюсти правило «золотого часа» – критически важного времени, когда оказанная врачебная помощь наиболее эффективна. Время пребывания раненого в ПМГ составляет от нескольких часов до одних-двух суток: здесь бойцов экстренно оперируют, стабилизируют и готовят к дальнейшей транспортировке в тыловые госпитали.
Для выполнения сложнейших задач медицинский батальон укомплектован по высшему разряду. В подразделении развернуты четыре полноценные операционные и реанимация на пять коек. В арсенале военных медиков имеются современные аппараты искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательная аппаратура, эндоскопические стойки и передвижные рентгеновские аппараты, позволяющие оперативно находить осколки прямо в ходе операций.
Штат ПМГ укомплектован высококлассными специалистами. Многие из них — мобилизованные врачи-хирурги и анестезиологи, ставшие за время проведения СВО настоящими профессионалами военно-полевой хирургии. Врачи регулярно проводят лапаротомии при проникающих ранениях брюшной полости, выполняют хирургическую обработку ран и устанавливают аппараты внешней фиксации (КСВП) при тяжелых оскольчатых переломах.
Уровень оснащения и квалификации позволяет врачам проводить на передовой поистине уникальные операции. Одним из таких случаев стало недавнее спасение военнослужащего со множественными проникающими ранениями. Осколок FPV-дрона насквозь прошил сердце бойца, повредив оба желудочка и межжелудочковую перегородку, а также задел кишечник и почку. Пациент поступил в состоянии глубокого шока. Пока анестезиологи экстренно восполняли кровопотерю и стимулировали работу миокарда, хирурги ушили дефекты сердечной мышцы, провели резекцию поврежденного участка кишки и остановили внутреннее кровотечение, тем самым сохранив бойцу жизнь.
После проведения операций и полной стабилизации состояния специалисты батальона приступают к оформлению первичной медицинской документации. В эти документы заносятся все поставленные диагнозы, результаты рентген-обследований и анализов. Тщательное заполнение документации необходимо для грамотного продолжения лечения военнослужащих на следующих этапах эвакуации, а также для обеспечения всех положенных им страховых и социальных выплат.