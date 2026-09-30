Марочко оценил потенциальный ресурс женской мобилизации на Украине

30 сентября 2026, 08:01

Марочко: на Украине могут мобилизовать до 5 млн женщин

Фото: iStock/reflection_art

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что на Украине теоретически могут призвать на службу от 3 до 5 млн женщин. Такую оценку он связал с числом гражданок, пригодных к прохождению военной службы.