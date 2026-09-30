Марочко оценил потенциальный ресурс женской мобилизации на Украине
Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что на Украине теоретически могут призвать на службу от 3 до 5 млн женщин. Такую оценку он связал с числом гражданок, пригодных к прохождению военной службы.
В беседе с ТАСС Марочко призвал не считать женскую мобилизацию малозначимым фактором. По его мнению, территориальные центры комплектования располагают значительным потенциальным кадровым резервом.
Эксперт отметил, что мотивация среди военнослужащих может заметно различаться. Он утверждает, что часть женщин в украинских подразделениях способна проявлять большую решительность и жесткость, чем отдельные мужчины.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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