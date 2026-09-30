Достижения.рф

Власти Германии обвинили украинца в сотрудничестве с российской разведкой

Фото: iStock/picturesd

Генпрокуратура Дюссельдорфа предъявила обвинение 53-летнему гражданину Украины в работе на иностранную спецслужбу. По версии следствия, с ноября 2025 года он собирал сведения для российской разведки.



Как сообщает агентство DPA со ссылкой на прокуратуру, мужчина следил за участником боевых действий на стороне Украины, который находился в Германии, и передавал информацию российским кураторам. Следствие полагает, что собранные данные могли использовать для подготовки дальнейших операций против этого человека.

Подозреваемого задержали 27 марта. С тех пор он находится под стражей.

Ранее власти Украины предупредили киевлян о тяжёлой зиме. Жителям столицы посоветовали в период сильных холодов переселиться в частные дома.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0