Власти Германии обвинили украинца в сотрудничестве с российской разведкой
Генпрокуратура Дюссельдорфа предъявила обвинение 53-летнему гражданину Украины в работе на иностранную спецслужбу. По версии следствия, с ноября 2025 года он собирал сведения для российской разведки.
Как сообщает агентство DPA со ссылкой на прокуратуру, мужчина следил за участником боевых действий на стороне Украины, который находился в Германии, и передавал информацию российским кураторам. Следствие полагает, что собранные данные могли использовать для подготовки дальнейших операций против этого человека.
Подозреваемого задержали 27 марта. С тех пор он находится под стражей.
Ранее власти Украины предупредили киевлян о тяжёлой зиме. Жителям столицы посоветовали в период сильных холодов переселиться в частные дома.
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