Дроны ВСУ совершили массированную ночную атаку на территорию Мордовии

Глава Мордовии Здунов: После ночного налета БПЛА ВСУ повреждено предприятие
Фото: iStock/Terry Papoulias

В результате массированной ночной атаки беспилотников на территорию Мордовии повреждено одно из предприятий. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Республики Мордовия Артем Здунов.



В материале не уточняется, какое именно предприятие стало целью атаки украинских БПЛА. О возможных пострадавших информации также нет.

По словам Здунова, на месте происшествия оперативно работают все экстренные службы. Задействованы необходимые силы и средства для ликвидации последствий нападения дронов ВСУ.

Мария Моисеева

