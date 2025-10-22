Дроны ВСУ совершили массированную ночную атаку на территорию Мордовии
В результате массированной ночной атаки беспилотников на территорию Мордовии повреждено одно из предприятий. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Республики Мордовия Артем Здунов.
В материале не уточняется, какое именно предприятие стало целью атаки украинских БПЛА. О возможных пострадавших информации также нет.
По словам Здунова, на месте происшествия оперативно работают все экстренные службы. Задействованы необходимые силы и средства для ликвидации последствий нападения дронов ВСУ.
