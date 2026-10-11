11 октября 2026, 09:40

Фото: Минобороны РФ

Минувшие сутки ознаменовались серией скоординированных операций российских подразделений на нескольких направлениях. Беспилотные расчеты и артиллерия группировок ВС РФ вели разведку и огневое поражение выявленных целей. Удары пришлись как на инфраструктуру, обеспечивающую украинскую армию, так и на места сосредоточения живой силы и техники противника. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Ликвидация мест базирования ВСУ на Добропольском направлении Уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ на Сумщине Огневое поражение укрытий ВСУ под Краматорском Огневое поражение позиций ВСУ в Запорожской области Успехи группировки войск «Север»



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Ликвидация мест базирования ВСУ на Добропольском направлении

Уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ на Сумщине

Фото: Минобороны РФ

Огневое поражение укрытий ВСУ под Краматорском

Огневое поражение позиций ВСУ в Запорожской области

Успехи группировки войск «Север»