Взятие Лукашово и Лобановки, удары ВС РФ по дата-центру в Одессе и порту Черноморск: последние новости СВО на 11 октября
Минувшие сутки ознаменовались серией скоординированных операций российских подразделений на нескольких направлениях. Беспилотные расчеты и артиллерия группировок ВС РФ вели разведку и огневое поражение выявленных целей. Удары пришлись как на инфраструктуру, обеспечивающую украинскую армию, так и на места сосредоточения живой силы и техники противника. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 479 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской, Владимирской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Чёрного моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныРоссийские беспилотники продолжили серию атак на украинские объекты. По информации Минобороны РФ, удар пришелся на вычислительные мощности, портовые терминалы и плавсредства, задействованные в обеспечении украинской армии. В Одессе уничтожен дата-центр «Тенет», через который осуществлялась обработка, передача и хранение данных военного назначения. В порту Черноморск ликвидировано судно типа «сухогруз», доставившее партию грузов для нужд ВСУ.
Ликвидация мест базирования ВСУ на Добропольском направленииРазведывательные подразделения беспилотных систем 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» минувшим днем вскрыли три объекта временного дислокации украинских боевиков на Добропольском участке. Согласно данным Минобороны РФ, все цели поражены. Объективный контроль подтвердил ликвидацию. Это нарушило логистику размещения и смены личного состава противника на этом рубеже. Расчеты БПЛА наносят удары с ювелирной точностью, не задевая гражданских. Поражение объектов ведется круглосуточно. Враг несет невосполнимые потери в людях и технике.
Уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ на СумщинеПодразделения группировки «Север», развивая наступление на нескольких участках, продолжают формирование буферной зоны в Сумской и Харьковской областях. При выполнении разведывательно-огневых задач прошедшим дгнем расчет беспилотника «Молния-2» 44-го армейского корпуса выявил замаскированный командный пункт украинских дронов в Сумской области.
Воздушная разведка установила, что с этого объекта велась координация полетов и боевое применение ударных аппаратов противника. Координаты незамедлительно поступили ударному расчету. Оператор «Молнии-2» выполнил точный пуск. Командный пункт противника полностью уничтожен. Объективный контроль подтвердил поражение цели.
Огневое поражение укрытий ВСУ под КраматорскомАртиллерийские подразделения «Южной» группировки совместно с расчетами разведывательных дронов продолжают планомерное уничтожение живой силы противника в Краматорском районе. Продолжительный воздушный мониторинг позволил вскрыть три убежища украинских боевиков в Дружковке и Николаевке, оборудованных в полуразрушенных частных домах.
К выполнению огневой задачи привлекли расчеты 152-мм буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б» и 122-мм пушки Д-74 2-й артиллерийской бригады, а также расчет 122-мм гаубицы Д-20 54-го мотострелкового полка. Строения вместе с укрывавшимся личным составом ВСУ ликвидированы. Потери противника составили не менее семи человек.
Огневое поражение позиций ВСУ в Запорожской областиЗа прошедшие сутки операторы беспилотников «Восточной» группы провели разведку в лесополосах Запорожской области и обнаружили огневые позиции врага. В густых зарослях были размещены автоматические гранатометы и минометы, которые боевики использовали для поддержки своих пехотных подразделений на передовой. В ответ на эту угрозу расчеты ударных дронов ВС РФ выполнили серию прицельных ударов. В результате точных попаданий были уничтожены автоматические гранатометы, минометы, а также боевики, находившиеся на позициях.
Одновременно разведывательные БПЛА ВС РФ засекли работу специалистов ВСУ, готовивших дроны к применению. Наблюдение позволило установить места размещения пунктов управления и стартовые площадки. По этим целям отработали расчеты орудий Д-30. Точные попадания ликвидировали пункты управления, подготовленные к запуску беспилотники, средства связи и операторов ВСУ. Поражение командных точек нарушило применение дронов противником и снизило его возможности по разведке и нанесению ударов на Запорожском направлении.
Успехи группировки войск «Север»Подразделения ВС РФ в Харьковской области сжимают кольцо окружения. В ходе активных боестолкновений под контроль российских военных перешли Лукашово и Лобановка. Продолжаются бои за Николаевку, Варваровку, Резниково, Нефедовку и Черное. Суточные потери украинской стороны в котле составили до сорока пяти бойцов и три наземных робототехнических комплекса. На внешнем контуре идут бои за Приколотное и Котовку.
В Харьковской области огонь накрыл живую силу и технику механизированной бригады, двух мотопехотных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии у Слатино, Березовки, Замуловки, Мартового, Водяного, Циркунов, Черкасской и Русской Лозовой. В Сумской области поражены формирования трех механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны у Студенка, Иволжанского, Ястребиного, Тополи, Стецковки и Осоевки.