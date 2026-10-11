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Около полусотни беспилотников сбили над российским регионом

Слюсарь: в Ростовской области ночью сбили около 50 беспилотников ВСУ
Фото: iStock/Maximillian-cabinet

Ночью система ПВО перехватила около 50 БПЛА над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.



По его словам, атаки беспилотников отражали в Новошахтинске и Каменске, а также в девяти районах: Боковском, Шолоховском, Кашарском, Миллеровском, Тарасовском, Верхнедонском, Каменском, Чертковском и Морозовском.

В результате ударов в хуторе Козырек загорелась сухая трава. Уточняется, что пожарные уже ликвидировали возгорание.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что вражеский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белой. В результате пострадал 40-летний мужчина — его госпитализировали с минно-взрывной травмой, слепым осколочным ранением шеи слева и травмой головы.

Лидия Пономарева

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