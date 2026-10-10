В одной стране ЕС сгорел склад с гумпомощью для Украины
Пожар уничтожил склад с гуманитарной помощью для Украины во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщила немецкая газета Bild.
По данным издания, огонь вспыхнул в ночь на субботу в отдельно стоящем здании на территории одной из школ в районе Дорнбуш. Помещение арендовала волонтерская инициатива для хранения гуманитарных грузов.
В результате пожара сгорели инвалидные коляски, подгузники и другие предметы, предназначенные для отправки на Украину. Немецкая полиция подозревает, что причиной возгорания стал умышленный поджог. К расследованию происшествия подключился отдел государственной безопасности.
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