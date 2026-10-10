В одной стране ЕС сгорел склад с гумпомощью для Украины

10 октября 2026, 20:35

Bild: во Франкфурте в Германии сгорел склад с гумпомощью для Украины

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Пожар уничтожил склад с гуманитарной помощью для Украины во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщила немецкая газета Bild.