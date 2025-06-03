«Я бы сказал, что он алкаш»: Рэперу Скриптониту — 35 лет. Алкоголизм, предательство фанатов и поддержка нацизма
Сегодня, 3 июня, свой 35-й день рождения празднует основатель лейбла Musica36, известный рэпер Скриптонит. Музыкант стал популярным в 2013 году после выхода музыкального клипа на свой первый сингл «VBVVCTND». В 2020 году артист стал самым популярным музыкантом России по версии Apple Music и весьма неплохо зарабатывал, однако после начала СВО решил всё оставить и поддержать сторону Украины. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Казахстанская звезда
Адиль Жалелов, известный под псевдонимом Скриптонит, появился на свет 3 июня 1990 года в Казахстане. Увлечение хип-хопом проявилось у музыканта с 11 лет. В 15 он твердо решил развиваться в творческом направлении и начал самостоятельно сочинять музыку. Специального музыкального образования он не получил, но самостоятельно научился играть на гитаре, чего хватило для его творчества.
Адиль дебютировал на большой сцене в возрасте 16 лет на городском фестивале в Павлодаре, где продемонстрировал свой талант. Через три года публика узнала музыканта под псевдонимом Скриптонит.
В 2009 году Адиль и его друг Ануар Баймуратов (Niman) создали группу JILLZ и начали покорять музыкальную сцену Казахстана. В 2013 году после выхода клипа к треку «Выбор без вариантов — всё, что ты нам дал» (VBVVCTND) исполнителя заметил лейбл Басты «Gazgolder» и предложил сотрудничество.
Работа с Бастой
В феврале 2014 года Скриптонит стал частью команды продюсерского центра «Gazgolder». Артист вспоминал это время как важный этап в своей карьере. Первыми работами на «Gazgolder» стали совместные треки Скриптонита с Бастой и Смоки Мо — «Миллионер из трущоб» и «Лед». А в 2015 году Скриптонит выпустил свой первый сборник — «Дом с нормальными явлениями». В альбом вошли 18 треков, среди которых были хиты «Это любовь» и «Оставь это нам». Этот релиз мгновенно поднял популярность артиста на новый уровень.
В 2019 году Адиль создал музыкальный проект «Musica36». В состав участников вошли Gruppa Skryptonite, 104, Truwer, Райда, Dose и Kali. В том же году был выпущен дебютный альбом лейбла под названием «Как я провёл это лето», в котором прозвучал хит «В аду сегодня жарко».
За время работы в России он записал несколько альбомов: «К тебе» (совместно с Gazgolder), «718 Jungle» (в составе Jillzay), «Праздник на улице 36», «Уроборос: Улица 36 / Зеркала», «Open Season» (в составе Jillzay), «Solitude» (в составе Gruppa Skryptonite), «Замерз», «Не ври, не верю» (совместно с 104), «2004», «Свистки и бумажки», «7», «YEAHH Pt.1», «YEAHH Pt.2». Песни «Это любовь», «Положение», «Танцуй сама», «Космос», «Цепи», «Чистый», «Вечеринка», «Бар», «Baby Mama», «Поворот», «Животные», «Притон» стали неизменными хитами среди российской аудитории.
По состоянию на 2021 год его студия звукозаписи Musica36 приносила доход порядка 48,8 миллиона рублей. Кроме этого, у музыканта были доходы от выступлений и концертов, от продаж в iTunes и других музыкальных площадках, а также продажа рекламы.
Проблемы с алкоголем
В программе «Вопрос ребром» Василий Вакуленко рассказал о достоинствах и недостатках Скриптонита. Баста выразил своё уважение к коллеге и отметил, что тот является «четким пацаном». Однако не без изъянов, среди которых он выделил черты характера интроверта и проблемы с алкоголем.
«Я бы сказал, что он алкаш, на самом деле у него проблемы с алкоголем. Несмотря на то, что у него язва желудка, он не перестал пить, я зол на него. Он продолжает пить», — рассказывал Баста.
Скриптонит и сам неоднократно рассказывал о своей алкогольной зависимости. По его словам, он начал пить еще в средней школе, таким образом спасаясь от проблем.
Отношение к СВО
После начала СВО Скриптонит порядка трех месяцев молчал о своей позиции, а после не словами, а делами начал показывать свое отношение к стране, публика которой его обожала.
Уже в мае 2022 года Скриптонит принял участие в благотворительном фестивале Blago Fest, организованном в поддержку Украины. На концерте в Алматы он начал выступление с минуты молчания, почтив память погибших в Украине. В июле музыкант пожертвовал 20 тысяч долларов украинскому фонду «Фонд Маша», который возглавляет телеведущая Маша Ефросинина. Эти средства пошли на закупку медикаментов для больниц в Киеве и Херсоне.
При этом зарабатывать в России музыкант не перестал. В 2023 году сумма дохода Musica36 составила 26,3 миллиона рублей. Артист принципиально не даёт концертов в России, в том числе на частных мероприятиях, но продолжает писать треки на русском языке и выкладывать их на доступные музыкальные платформы.