03 июня 2025, 18:45

Адиль Жалелов (Фото: Instagram* @ real_scrip)

Сегодня, 3 июня, свой 35-й день рождения празднует основатель лейбла Musica36, известный рэпер Скриптонит. Музыкант стал популярным в 2013 году после выхода музыкального клипа на свой первый сингл «VBVVCTND». В 2020 году артист стал самым популярным музыкантом России по версии Apple Music и весьма неплохо зарабатывал, однако после начала СВО решил всё оставить и поддержать сторону Украины. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Казахстанская звезда Работа с Бастой Проблемы с алкоголем Отношение к СВО



Казахстанская звезда

Работа с Бастой

Адиль Жалелов (Фото: скриншот клипа СКРИПТОНИТ & YASMI — «В городе ветрено»)



Проблемы с алкоголем

Адиль Жалелов (Фото: скриншот клипа СКРИПТОНИТ & YASMI — «В городе ветрено»)



«Я бы сказал, что он алкаш, на самом деле у него проблемы с алкоголем. Несмотря на то, что у него язва желудка, он не перестал пить, я зол на него. Он продолжает пить», — рассказывал Баста.

Отношение к СВО