«Я не буду отмазывать сына»: мобилизация наследника и покинувшая Россию дочь. Куда пропал Дмитрий Харатьян и что случилось с его детьми

17 июля 2026, 15:29

Дмитрий Харатьян (Фото РИА Новости/Владимир Астапкович)

Он был кумиром 90-х, секс-символом страны и главным гардемарином советского кино. Дмитрий Харатьян блистал на экране и сцене, а его голос знала вся страна. Но годы идут, и теперь предложений из большого кино становится меньше. Однако актёр не собирается опускать планку: он отказывается от ролей ради гонорара и выбирает только то, что достойно его имени. Где сейчас звезда «Гардемаринов» и какими выросли его дети, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как Гарик Сукачев изменил планы кумира 90-х Что Дмитрий Харатьян говорил о специальной военной операции? Почему Харатьян не уехал из России и где живут его дети

Как Гарик Сукачев изменил планы кумира 90-х

«В прошлом году Гарик Сукачев предложил мне роль в театре «Современник» в спектакле «Сашашишин», где я играл отца. Постановка, кстати, имела большой успех», — поделился кумир 90-х с изданием «7 Дней».



Гарик Сукачев (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

«Не так много предложений, и это закономерно: с возрастом их больше не становится. А то, что предлагается, во многом отсеивается — у меня есть некая планка, ниже которой я опускаться не стану. Где-то мелькнуть, засветиться, сняться ради того, чтобы сняться, — это точно не моя цель», — подчеркнул мастер сцены.

Что Дмитрий Харатьян говорил о специальной военной операции?



Дмитрий Харатьян (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

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«У меня никакого выбора не было. Потому что есть флаг, есть гимн, есть присяга, есть мои соотечественники, мои сограждане — воины, которые сражаются и отдают жизни за это. За Родину, за флаг, за гимн, за людей, за наше будущее. Какие ещё могут быть у меня сомнения?» — откровенно заявил он изданию KP.RU.

Почему Харатьян не уехал из России и где живут его дети

«Он не служил, и в военном билете у него указано 999. Сын не получил повестку, но если получит, то пойдет. А что? И дело даже не в папе — правильном государственнике, а в нем самом. Он придерживается тех же взглядов и считает, что если нужно выполнить долг, то встанет в строй. Я не собираюсь его отмазывать», — сказал Харатьян в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».



Дмитрий Харатьян (Фото РИА Новости/Евгения Новоженина)

«Существует ярко выраженная русофобия. Из-за русской фамилии она сталкивается с критикой, но вынуждена сохранять нейтралитет, так как уже является гражданкой ЕС и продолжает там жить», — поделился главный гардемарин СССР.