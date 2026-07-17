«Я не буду отмазывать сына»: мобилизация наследника и покинувшая Россию дочь. Куда пропал Дмитрий Харатьян и что случилось с его детьми
Он был кумиром 90-х, секс-символом страны и главным гардемарином советского кино. Дмитрий Харатьян блистал на экране и сцене, а его голос знала вся страна. Но годы идут, и теперь предложений из большого кино становится меньше. Однако актёр не собирается опускать планку: он отказывается от ролей ради гонорара и выбирает только то, что достойно его имени. Где сейчас звезда «Гардемаринов» и какими выросли его дети, читайте в материале «Радио 1».
Как Гарик Сукачев изменил планы кумира 90-хВ 2023 году зрители увидели Дмитрия Харатьяна в нескольких заметных проектах. На экраны вышли фильмы «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война». Также артист снялся в сериале «Мастодонт». Помимо кино, актёр вернулся на театральную сцену.
«В прошлом году Гарик Сукачев предложил мне роль в театре «Современник» в спектакле «Сашашишин», где я играл отца. Постановка, кстати, имела большой успех», — поделился кумир 90-х с изданием «7 Дней».При этом предложений из мира большого кино становится меньше. Артист связывает это с естественными возрастными изменениями. Однако он не готов соглашаться на все подряд.
«Не так много предложений, и это закономерно: с возрастом их больше не становится. А то, что предлагается, во многом отсеивается — у меня есть некая планка, ниже которой я опускаться не стану. Где-то мелькнуть, засветиться, сняться ради того, чтобы сняться, — это точно не моя цель», — подчеркнул мастер сцены.Зато на телевидении секс-символ советского кино весьма востребован. С августа 2024 года по настоящее время он ведёт проект «Наши». В программе рассказывают истории жителей Донбасса после событий 2014 года. Кроме того, поющий актёр в том же году принял участие в третьем сезоне шоу «Дуэты», а также вошёл в состав жюри конкурса «Женщина-герой», где выступают родственницы участников специальной военной операции. В декабре 2025 года кумир миллионов дал сольный концерт в столице.
Зрители услышали песни из кинофильмов и композиции от поэтов-классиков: Окуджавы, Высоцкого и Пахмутовой. Завершил творческий год знаменитость участием в традиционном новогоднем «Голубом огоньке».
Что Дмитрий Харатьян говорил о специальной военной операции?С начала специальной военной операции Дмитрий Харатьян активно поддерживает российских бойцов. Кавалер ордена Дружбы регулярно навещает раненых в госпиталях и выступает на патриотических мероприятиях. Артист принял участие в масштабном концерте «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках», а также выступил в Херсоне ко Дню Государственного флага России. Эта твёрдая гражданская позиция повлекла за собой санкции со стороны Украины, Латвии и Канады.
Дмитрий Вадимович убеждён, что в мире сейчас происходит глобальный исторический передел. При этом народный артист России никогда не сомневался в правильности своего пути и не стоял перед дилеммой: чью сторону принять.
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«У меня никакого выбора не было. Потому что есть флаг, есть гимн, есть присяга, есть мои соотечественники, мои сограждане — воины, которые сражаются и отдают жизни за это. За Родину, за флаг, за гимн, за людей, за наше будущее. Какие ещё могут быть у меня сомнения?» — откровенно заявил он изданию KP.RU.
Почему Харатьян не уехал из России и где живут его детиС началом специальной военной операции Дмитрий Харатьян остался в Москве и не планирует эмиграцию за границу. Также актёр твёрдо заявил, что не будет «отмазывать» сына Ивана от мобилизации, так как молодой человек разделяет его взгляды и готов выполнить гражданский долг.
«Он не служил, и в военном билете у него указано 999. Сын не получил повестку, но если получит, то пойдет. А что? И дело даже не в папе — правильном государственнике, а в нем самом. Он придерживается тех же взглядов и считает, что если нужно выполнить долг, то встанет в строй. Я не собираюсь его отмазывать», — сказал Харатьян в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».При этом дочь артиста, Александра, давно живёт и работает в Швеции. После начала СВО ей пришлось столкнуться с социальным и психологическим давлением. В передаче «Жизнь и судьба» отец прокомментировал эту непростую ситуацию.
«Существует ярко выраженная русофобия. Из-за русской фамилии она сталкивается с критикой, но вынуждена сохранять нейтралитет, так как уже является гражданкой ЕС и продолжает там жить», — поделился главный гардемарин СССР.В настоящее время Дмитрий Харатьян продолжает активную творческую жизнь. В 2026 году принял участие в нескольких телешоу и анонсировал выход нового фильма со своим участием.