«Я — певица, а не политик»: Роман Ани Лорак с Киркоровым, финансирование ВСУ и критика за получение российского гражданства
Сегодня, 27 сентября, свой 47-й день рождения отмечает эстрадная певица Ани Лорак. Путь к славе для обладательницы голоса в 4,5 октавы начался с победы в российской программе «Утренняя звезда», а триумф на «Евровидении-2008» принес ей признание далеко за пределами Украины. Однако за блеском сцены скрывается непростая судьба — от бедного детства в интернате до политических скандалов и поиска личного счастья. Подробности жизни звезды — в материале «Радио 1».
Биография Ани Лорак
Каролина Куек родилась 27 сентября 1978 года в небольшом городке Кицмань на Черновицкой области Украины. Ее детство было трудным, родители расстались до ее рождения, и матери-одиночке с четырьмя детьми было тяжело сводить концы с концами. Жили в бедности, часто не хватало еды, а будущей звезде приходилось донашивать одежду за братьями.
Когда Каролине исполнилось шесть лет, мать отправила её в школу-интернат в Черновцах. Это учебное заведение стало для девочки настоящим убежищем, подарив ей тепло и уют. Однако в девять лет её мир был разрушен трагедией: в Афганистане погиб её старший брат Сергей. Спустя пару лет после этой утраты семья погибшего героя получила трёхкомнатную квартиру, что позволило забрать Каролину обратно домой.
Свою мечту о сцене она пронесла через все трудности. Петь начала с четырех лет. Участие в конкурсе «Первоцвет» в 1992 году стало судьбоносным, там 14-летняя Каролина одержала победу и познакомилась со своим первым продюсером Юрием Фалёсой. Псевдоним «Ани Лорак» (имя Каролина, прочитанное наоборот) появился в 1995 году для участия в российском телеконкурсе «Утренняя звезда», где уже была участница с именем Каролина. Победа в этой передаче принесла ей первую всесоюзную известность.
Последующие годы были насыщены работой: выпуск альбомов, гастроли, победы на фестивалях. В 1999 году, в 19 лет, Ани Лорак стала самой молодой заслуженной артисткой Украины. Мировую известность ей принесло участие в конкурсе «Евровидение-2008», куда она отправилась со второй попытки. С песней «Shady Lady», написанной Филиппом Киркоровым, она заняла второе место, уступив только Диме Билану.
Личная жизнь певицы
Карьера и личная жизнь Ани Лорак с самого начала были тесно переплетены. Ее первым продюсером и, по некоторым данным, первым мужчиной стал Юрий Фалёса, который был значительно старше нее. Их знакомство произошло, когда будущей звезде было всего 14 лет. Фалёса разглядел талант девочки из бедной семьи и стал помогать ей покорять мир шоу-бизнеса.
«Вначале было просто чувство дружбы и благодарности. А потом этот человек заполнил все щелочки моей души. Он стал настоящим мужчиной. Причем он был женат, но там уже не было семьи. Он боялся меня потерять. Оградил меня даже от моих друзей, что мне не очень нравилось», — рассказала Лорак в эфире программы «Судьба человека».
Через десять лет совместной работы контракт подошёл к концу, и вместе с ним угасла страсть между певицей и её продюсером. После их расставания в прессе начали появляться сенсационные утверждения о том, что их отношения имели романтический характер, когда Лорак была ещё несовершеннолетней. Однако никаких доказательств этому не было представлено.
После болезненного расставания с первым продюсером певица долго не решалась на серьезные отношения. Переломным моментом стала встреча с успешным турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Их брак, заключенный в 2009 году, поначалу казался сказочным. В 2011 году у пары родилась дочь София.
Однако идиллия длилась недолго. Брак начал рушиться из-за частых разлук (карьера певицы требовала постоянного присутствия в России и на Украине) и измен супруга. По слухам, Налчаджиоглу не хранил верность жене, последней каплей в терпении певицы стала измена мужа с моделью Яной Беляевой. После десяти лет брака пара официально развелась в 2019 году, сохранив дружеские отношения ради воспитания дочери.
После развода 40-летняя певица недолго оставалась одна. Вскоре в ее жизни появился новый возлюбленный — артист лейбла Black Star Егор Глеб, который был младше ее на 14 лет. Их отношения активно обсуждались в прессе из-за большой разницы в возрасте и статусе. Однако и этот союз оказался недолгим.
Новой главой в личной жизни Ани Лорак стал мужчина по имени Исаак Виджраку. По некоторым данным, он имеет испанские корни и работает инструктором по йоге. Их знакомство произошло в Греции во время отдыха. Отношения развивались стремительно, и уже в сентябре 2024 года они тайно поженились в Испании. В 2025 году певица официально подтвердила свой брак, опубликовав совместные фотографии в социальных сетях.
Роман с Киркоровым
Слухи о романе между Ани Лорак и Филиппом Киркоровым появились в 2014 году после выхода их совместного клипа «Иллюзия», где артисты выглядели очень страстно. Публика была шокирована откровенными кадрами и поверила в реальность их отношений. Сама певица спустя годы прокомментировала эти слухи, опровергнув роман, но подтвердив особую связь. Она рассказала, что Киркоров появился в ее жизни в важный момент — во время подготовки к «Евровидению-2008» и взял на себя всю организацию. Лорак отметила, что испытывает к нему «человеческую, родственную симпатию», и была обескуражена его вниманием и заботой, которых не получила от родителей в детстве. Таким образом, история оказалась больше удачным пиар-ходом и крепкой дружбой, чем реальным романом.
Отмены концертов
После событий 2014 года решение Ани Лорак продолжать концертную деятельность в России привело к острой критике на ее родине. Уже в августе 2014 года возле клуба в Одессе, где должен был состояться ее концерт, произошли столкновения протестующих с правоохранителями. Аналогичные акции, такие как «коридор позора», устраивались и в других городах.
Обстановка была противоречивой. На Украине ее критиковали за выступления в России, тогда как в России также отменяли ее концерты, например, в Хабаровске и Благовещенске. Официальные представители объясняли это организационными трудностями. Так Ани Лорак оказалась под давлением с обеих сторон, но смогла выстоять и продолжить карьеру в российском шоу-бизнесе.
Позиция Ани Лорак по СВО и санкции
С началом СВО в 2022 году скандалы вокруг певицы вышли на новый уровень. Через неделю после начала операции Лорак опубликовала антивоенный пост, рассказывая, что ее близкие находятся под обстрелами. Позже, в январе 2023 года, она объявила сбор денег «пострадавшим семьям», указав в том числе украинский банковский счет. Это вызвало подозрения у властей некоторых российских регионов, которые заподозрили ее в сборе средств для ВСУ и призвали запретить ее концерты.
На эти обвинения Лорак ответила заявлением, в котором отвергла слухи о военной помощи. Она заявила: «Я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать никакую военную помощь, так как это противоречит моим убеждениям. Я — певица, а не политик».
Получение российского гражданства
В марте 2024 года стало известно, что Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства, которое ей выдали 9 июня 2025 года. Этот шаг вызвал новую волну критики. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в интервью NEWS.ru высказал предположение, что Ани, вероятно, нуждается в российском гражданстве для продолжения своей деятельности в России, при этом, по его словам, она «обогащается» за счет российского народа. Бородин также напомнил, что Лорак не поддерживает специальную военную операцию.
«Люди сегодня недоумевают, на основании чего такие, как Лорак, получили российское гражданство. Они не имеют права его получать. Ведь они не признали СВО. Не принимают участия в жизни нашей страны, не ездят в зоны боевых действий, чтобы поддержать наших граждан. Такие, как Лорак, получают гражданство, чтобы зарабатывать деньги в нашей стране. Но они вполне могут потом отправлять их в пользу ВСУ», — цитирует политика NEWS.ru.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.