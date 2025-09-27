27 сентября 2025, 10:28

Сегодня, 27 сентября, свой 47-й день рождения отмечает эстрадная певица Ани Лорак. Путь к славе для обладательницы голоса в 4,5 октавы начался с победы в российской программе «Утренняя звезда», а триумф на «Евровидении-2008» принес ей признание далеко за пределами Украины. Однако за блеском сцены скрывается непростая судьба — от бедного детства в интернате до политических скандалов и поиска личного счастья. Подробности жизни звезды — в материале «Радио 1».





Биография Ани Лорак

Личная жизнь певицы

«Вначале было просто чувство дружбы и благодарности. А потом этот человек заполнил все щелочки моей души. Он стал настоящим мужчиной. Причем он был женат, но там уже не было семьи. Он боялся меня потерять. Оградил меня даже от моих друзей, что мне не очень нравилось», — рассказала Лорак в эфире программы «Судьба человека».

Роман с Киркоровым

Отмены концертов

Позиция Ани Лорак по СВО и санкции

Получение российского гражданства

«Люди сегодня недоумевают, на основании чего такие, как Лорак, получили российское гражданство. Они не имеют права его получать. Ведь они не признали СВО. Не принимают участия в жизни нашей страны, не ездят в зоны боевых действий, чтобы поддержать наших граждан. Такие, как Лорак, получают гражданство, чтобы зарабатывать деньги в нашей стране. Но они вполне могут потом отправлять их в пользу ВСУ», — цитирует политика NEWS.ru.