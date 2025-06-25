«Я уйду из семьи»: развод спустя 20 лет, знакомство с Маргаритой Симоньян и клиническая смерть. Личная драма Тиграна Кеосаяна
Тигран Кеосаян — российский режиссёр, телеведущий, сценарист и обладатель нескольких премий «ТЭФИ». Его карьера и личная жизнь не раз становились предметом обсуждения в СМИ. Сегодня, когда 59-летний Кеосаян уже полгода находится в коме, его судьба вызывает беспокойство у миллионов поклонников. Почему распался его первый брак и как Симоньян борется за его жизнь мужа, расскажет «Радио 1».
Детство и юность: начало большого путиТигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в творческой семье. Его отец — известный режиссёр Эдмонд Кеосаян, автор культового фильма «Неуловимые мстители», а мама — актриса Лаура Геворкян. Детство Тиграна и его брата Давида прошло на Мосфильмовской улице. Уже тогда Тигран проявлял интерес к кино. Кроме того, мальчик ходил в музыкальную школу, играл в хоккей и мечтал о режиссёрской профессии.
Но не обходилось без шалостей: например, будущий телеведущий признался, что вместе с друзьями воровал бесхозные дыни. Несмотря на знаменитую фамилию, поступить во ВГИК с первой попытки ему не удалось. Только в 1984 году Кеосаян стал студентом мастерской Игоря Таланкина.
«Я вошел в историю как единственный сын видного кинематографиста, не поступивший во ВГИК с первого раза. Из-за переживаний у отца случился обширный инфаркт», — вспоминал Кеосаян в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».
Учёбу пришлось прервать из-за армии, но после службы он вернулся и окончил ВУЗ только в 1998 году.
Карьера: от клипов до большого киноДебют Кеосаяна в кино состоялся в 1988 году с короткометражкой «Солнечный берег». В 1992 году он снял свой первый полнометражный фильм «Катька и Шиз», за который получил награду на фестивале «Золотой Витязь».
В дальнейшем Тигран вместе с братом основал студию GOLD VISION и начал снимать клипы для популярных артистов, таких как Леонид Агутин, Ирина Аллегрова и София Ротару. Особый успех пришёл после выхода клипа Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза», над которым он работал с Фёдором Бондарчуком.
«Федю выгнали из дома, и он жил у меня. У меня были отношения с Наташей. Наташе хотелось клип. Нашел человека из Саратова — он дал денег. Можно сказать, что я был продюсером и сорежиссером. Мне кажется, это был первый Федин клип», — поделился Кеосаян.
В 1996 году Кеосаян вернулся в большое кино с фильмом «Бедная Саша», который принёс ему первую премию «ТЭФИ». Следом были комедии «Президент и его внучка», «Ландыш серебристый» и другие телепроекты.
Телевидение: новые горизонтыС начала 2000-х Тигран Кеосаян активно работал на телевидении. Он стал ведущим различных ток-шоу, а с 2016 года — бессменным лицом сатирической программы «Международная пилорама» на НТВ. Сам режиссёр неоднократно заявлял, что телевидение для него — скорее хобби, чем профессия.
Санкции и общественная позицияВ 2022 году Кеосаян публично поддержал проведение специальной военной операции. За это его внесли в санкционные списки ЕС, Великобритании, Канады и Австралии. Сам режиссёр назвал санкции «невидимыми орденами» и с иронией отнёсся к ограничениям.
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Кроме того, Казахстан объявил его персоной нон-грата после того, как он осудил Астану из-за отказа проводить парад Победы в 2022 году. В 2024 году Кеосаян получил звание заслуженного деятеля искусств России, а в 2025 году — звание заслуженного артиста.
Личная жизнь Тиграна Кеосаяна: два главных романа
Брак с Аленой Хмельницкой: 21 год вместе
В начале 90-х Тигран Кеосаян познакомился с молодой актрисой Аленой Хмельницкой. Поначалу их встреча в «Ленкоме» не предвещала ничего романтического. Но спустя время режиссёр увидел Алену на автозаправке и предложил ей сняться в рекламном ролике. Именно тогда между ними завязались отношения.
В 1993 году пара поженилась. Спустя год на свет появилась их старшая дочь Александра, а через 16 лет — младшая Ксения. Хмельницкая стала музой и постоянной актрисой в проектах Кеосаяна: она снималась в его фильмах и даже вместе с ним вела телепередачу.
Однако после того, как актер Никита Джигурда заявил об интрижке с Хмельницкой, в отношених Кеосаяна и актрисы начался разлад. В конечном итоге пара рассталась. Развод оформили в 2014 году. Кеосаян отказался от раздела имущества и продолжал материально поддерживать дочерей.
Тигран Кеосаян подчеркивал, что не считает важным, кто именно стал инициатором развода. По его словам, их «21-летний цикл просто подошел к концу». При этом именно в тот период у режиссера уже начались отношения с журналисткой Маргаритой Симоньян, которую он впервые заметил на экране телевизора.
Роман с Маргаритой Симоньян: история, которая началась в интернете
С Маргаритой Симоньян Тигран Кеосаян познакомился в социальной сети. Он написал ей слова поддержки после волны критики в её адрес. Переписка переросла во встречи, а вскоре — в роман. Отношения развивались стремительно. Уже на третьей встрече режиссёр заявил Симоньян, что их ждёт «катастрофическая» история любви, которая изменит их жизни.
«Ты уйдешь от своего мужчины, я уйду из семьи. На третью встречу он мне это заявляет. Я подумала, что он сумасшедший», — рассказывала Симоньян.Официально Тигран Кеосаян развелся с Аленой Хмельницкой только в 2014 году — в тот период, когда у него и Маргариты Симоньян уже родилась дочь Марьяна.
После этого режиссер сделал журналистке предложение, однако она отказалась, пояснив позднее, что никогда не стремилась к замужеству. Несмотря на это, в 2022 году пара все же зарегистрировала брак. К тому моменту Кеосаян и Симоньян уже воспитывали троих детей. В 2020 году супруги ожидали рождения четвертого ребенка, однако беременность оборвалась.
«Тиграну очень приспичило в этот раз. Он мне раз пять делал предложение, но в этот раз сказал: "Все, я из-за тебя под санкции подпал, а ты мне даже не жена. Быстро в ЗАГС". Ну ладно, я армянская женщина, меня учили слушаться», — вспомнила Маргарита.
Дружба бывшей и нынешнейНесмотря на развод, Хмельницкая и Симоньян сумели наладить хорошие отношения. Они вместе отмечают семейные праздники, а бывшая жена режиссёра даже сыграла главную роль в сериале «Актриса», снятом по сценарию Симоньян. Единственным исключением стала старшая дочь Александра, которая долго не могла наладить контакт с новой женой отца. Но со временем и они нашли общий язык.
Политические разногласия: разные взгляды на СВОВ 2022 году Хмельницкая поддержала уехавших из России актёров и даже посетила Израиль для встречи с друзьями-иноагентами. Кеосаян, наоборот, активно выступал в поддержку СВО. Режиссёр пытался переубедить бывшую жену, но безрезультатно. Несмотря на это, он подчёркивал: личные отношения с Аленой остались тёплыми, ведь она — мать его детей.
Серьёзные проблемы со здоровьем: два инфаркта и комаСердечные проблемы преследовали Кеосаяна с 2008 года. Тогда ему впервые установили стент. В 2010 году он пережил острый инфаркт.
В начале 2025 года режиссёр перенёс клиническую смерть. Уже полгода он находится в коме, подключённый к аппаратам жизнеобеспечения. По словам Симоньян, его состояние остаётся тяжелым, но появились обнадёживающие признаки: движения пальцев, попытки открыть рот, реакция на голоса близких.
Врачи не дают точных прогнозов, подчеркивая, что шансы на пробуждение существуют всегда.
Мнение врачей: есть ли шанс на выздоровление?По словам врачей, состояние Кеосаяна стабильно тяжелое, но наблюдается положительная динамика. Терапевты и неврологи отмечают, что реакция на внешние раздражители — хороший знак. Специалисты уверяют: даже после продолжительной комы возможен выход из состояния. Маргарита Симоньян не скрывает, насколько тяжело переживает ситуацию. Она регулярно просит подписчиков молиться за здоровье мужа.
«Врачи сейчас могут обеспечить только уход, и они его обеспечивают. Когда Тигран проснется — зависит не от медицины, а от Господа. Поэтому помощи я прошу одной — молиться. Спасибо Вам и всем, кто молится за него», — высказалась она.
Бывшая супруга Алена Хмельницкая также выражает поддержку семье и признаёт, что это «общая беда».