«Я уйду из семьи»: развод спустя 20 лет, знакомство с Маргаритой Симоньян и клиническая смерть. Личная драма Тиграна Кеосаяна

25 июня 2025, 15:50

Тигран Кеосаян (фото: РИА Новости / Нина Зотина)

Тигран Кеосаян — российский режиссёр, телеведущий, сценарист и обладатель нескольких премий «ТЭФИ». Его карьера и личная жизнь не раз становились предметом обсуждения в СМИ. Сегодня, когда 59-летний Кеосаян уже полгода находится в коме, его судьба вызывает беспокойство у миллионов поклонников. Почему распался его первый брак и как Симоньян борется за его жизнь мужа, расскажет «Радио 1».







Детство и юность: начало большого пути

«Я вошел в историю как единственный сын видного кинематографиста, не поступивший во ВГИК с первого раза. Из-за переживаний у отца случился обширный инфаркт», — вспоминал Кеосаян в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Карьера: от клипов до большого кино

Тигран Кеосаян (фото: РИА Новости / Руслан Кривобок)



«Федю выгнали из дома, и он жил у меня. У меня были отношения с Наташей. Наташе хотелось клип. Нашел человека из Саратова — он дал денег. Можно сказать, что я был продюсером и сорежиссером. Мне кажется, это был первый Федин клип», — поделился Кеосаян.

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«Ты уйдешь от своего мужчины, я уйду из семьи. На третью встречу он мне это заявляет. Я подумала, что он сумасшедший», — рассказывала Симоньян.

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян (фото: Telegram / @margaritasimonyan)



«Тиграну очень приспичило в этот раз. Он мне раз пять делал предложение, но в этот раз сказал: "Все, я из-за тебя под санкции подпал, а ты мне даже не жена. Быстро в ЗАГС". Ну ладно, я армянская женщина, меня учили слушаться», — вспомнила Маргарита.

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Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян (фото: Telegram / @msimonyan)



Мнение врачей: есть ли шанс на выздоровление?

«Врачи сейчас могут обеспечить только уход, и они его обеспечивают. Когда Тигран проснется — зависит не от медицины, а от Господа. Поэтому помощи я прошу одной — молиться. Спасибо Вам и всем, кто молится за него», — высказалась она.