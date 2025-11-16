«Зеленскому скоро конец»: Пророчество или предупреждение от опального спонсора терроризма Игоря Коломойского*?
Игорь Коломойский* — одна из самых противоречивых фигур в новейшей истории Украины, чья карьера прошла путь от кооператора времен СССР до олигарха, оказавшегося в тюрьме. Его биография тесно переплетается с первыми лицами незалежной, и он как никто другой владеет информацией о финансовых махинациях, происходивших в Украине. На днях олигарх назвал Зеленского «генералиссимусом Наполеоном IV» и предрек правителю скорое свержение. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография Коломойского*Игорь Коломойский* родился 13 февраля 1963 года в Днепропетровске в еврейской семье инженеров. После окончания школы с отличием он поступил в Днепропетровский металлургический институт, который окончил в 1985 году по специальности «инженер-металлург». Еще в советские времена, воспользовавшись законом «О кооперации», он начал предпринимательскую деятельность. В 1986 году он работал в торговом кооперативе «Фианит». А в 1991 году вместе с будущими партнерами Геннадием Боголюбовым, Алексеем Мартыновым и Леонидом Милославским создал кооператив «Сентоза». Он закупал оргтехнику в Москве и продавал её в Днепропетровске. После распада СССР «Сентоза» занялся торговлей товарами народного потребления, ферросплавами и нефтью.
Строительство империи «Приват»Настоящий бизнес-прорыв у Коломойского* произошел после распада СССР. Деятельность «Сентозы» быстро расширилась и торговля нефтепродуктами и металлами начала приносить значительные доходы. В марте 1992 года компании-партнеры основали «ПриватБанк». Банк агрессивно участвовал в ваучерной приватизации, скупая сертификаты у населения и обменивая их на акции крупнейших промышленных предприятий страны.
В период с 1999 по 2003 годы Коломойский* установил контроль над ключевыми активами, включая нефтяную компанию «Укрнафта», Никопольский завод ферросплавов, Коксохимический завод имени Калинина и другие. Так сформировалась мощная промышленно-финансовая группа «Приват». Важным инструментом влияния стали медиаактивы. В 2010 году Коломойский* приобрел один из крупнейших медиахолдингов Украины — «1+1 медиа», в который входят телеканалы «1+1», «2+2», «ТЕТ» и украинское независимое информационное агентство новостей (УНИАН).
Помимо бизнеса, Игорь Коломойский* активно участвовал в общественной жизни. В 2008 году олигарх занял пост президента Объединенной еврейской общины Украины и выступил одним из основных спонсоров строительства на Днепре одного из крупнейших в Европе еврейских общинных центров — «Менора». А в 2024-м занял должность председателя Днепропетровской областной государственной администрации.
Три гражданства и потеря двух из них
Игорь Коломойский* имел гражданство трех стран: Украины, Израиля (с 1995 года) и Кипра. Однако его правовой статус изменился после начала СВО. Стоит отметить, что, по некоторым данным, влияние и помощь Коломойского* помогли Зеленскому прийти к власти. Но после победы Зеленского на выборах отношения между ними резко испортились, что в итоге и привело Коломойского* за решетку. Кроме того, названный лидер Украины решил не только полностью отдалиться от компрометирующего его Коломойского*, но и значительно поколебать его социальное и финансовое положение.
В 2022 году Владимир Зеленский подписал указ о лишении Коломойского* украинского гражданства. Точные официальные причины не назывались, но это произошло на фоне обвинений в адрес олигарха и национальной безопасности в условиях военных действий.
В 2024 году Коломойский* также лишился гражданства Кипра. Основной причиной для лишения гражданства стало утаивание информации об уголовном преследовании по делу об уклонении от уплаты налогов в России. Независимая комиссия выяснила, что предприниматель в 2010 году получил гражданство путем ложных показаний, мошенничества и сокрытия важной информации.
Уголовные преследования и тюремное заключениеВ настоящее время Игорь Коломойский* находится под стражей на Украине, где против него возбужден ряд уголовных дел. Основное дело связано с хищением средств из «ПриватБанка». Следствие считает, что с 2013 по 2020 год Коломойский* легализовал свыше 500 млн гривен, а также незаконно завладел 9,2 млрд гривен (около $377 млн) банка через подконтрольные структуры. Банк был национализирован в 2016 году после обнаружения многомиллиардной дыры в капитале.
В мае 2024 года прокуратура Украины сообщила о подозрении Коломойского* в организации заказного покушения на юриста Сергея Карпенко в 2003 году. По версии следствия, мотивом стала месть за отказ выполнить указания олигарха в корпоративном споре.
Министерство юстиции США предъявило Коломойскому* обвинения в отмывании денег и добивается конфискации его активов в штатах Кентукки, Техас и Огайо, которые, по версии следствия, были приобретены на средства, похищенные из «ПриватБанка». Расследованием дела также занимается ФБР. В России Коломойский* заочно обвиняется в организации убийств, похищении людей, применении запрещенных методов войны и финансировании терроризма.
Скандал с Миндичем и месть Коломойского*Недавнее судебное заседание по делу Коломойского* стало площадкой для его громких политических заявлений. Обращаясь к прокурорам, олигарх напрямую атаковал «нелегитимного президента». Олигарх назвал Зеленского «генералиссимусом Наполеоном IV». Это сравнение — прямая отсылка к комедийной роли Зеленского в фильме «Ржевский против Наполеона» 2012 года, где он играл французского императора. Свою мысль Коломойский* резюмировал фразой: «Скоро его не будет, этого Наполеона», открыто предрекая скорый конец политической карьеры юмориста.
Эти заявления не были спонтанными. Они прозвучали в разгар громкого коррупционного скандала, в котором ключевую роль сыграли показания Коломойского*. В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о раскрытии масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики, через которую было отмыто около $100 млн. Центральной фигурой расследования стал Тимур Миндич — давний соратник и бизнес-партнёр Зеленского, которого называют его «кошельком».
По данным украинских СМИ, за несколько недель до обнародования дела Коломойский* активно сотрудничал со следствием. Его «часто возили на допросы в НАБУ», а после них он, по словам знакомых, возвращался в приподнятом настроении и в телефонных разговорах заявлял, что «Зеленскому скоро конец». Многие в ближнем кругу Зеленского уверены, что именно Коломойский* стоит за этим ударом по президенту. Политическая игра набирает обороты, а кто кого — покажет время.