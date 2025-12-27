27 декабря 2025, 18:01

Руслан Белый** (Фото: Instagram*@ruslan_belyy_)

Капитан российской армии, который построил империю юмора, а затем бежал от мобилизации, и это не сценарий для шутки, а реальная биография одного из самых противоречивых комиков страны. 28 декабря 2025 года Руслану Белому** исполняется 46 лет. Юбилей он встретит вдалеке от России, страны, которую он когда-то смешил, а теперь публично критикует. О том, как сейчас живет комик на просторах «свободной» Европы, читайте в материале «Радио 1».





Содержание От курсанта до короля смеха: военная закалка и первая квартира за шутки Комик оказался трусом Европа не оправдала ожиданий «Невозвращенец» между тоской и принятием



От курсанта до короля смеха: военная закалка и первая квартира за шутки

Комик оказался трусом

«Я уехал после мобилизации. Я искренне хотел оставаться в Москве, я придумал такую ответственность, что я должен оставаться здесь. Я точно, если бы мне пришла повестка, не пошёл на войну. А в тюрьму мне не хочется, я не мученик. У меня нет таких амбиций», — позже будет оправдываться юморист.

Европа не оправдала ожиданий

«Жизнь стала хуже — ты не ешь, не спишь, не гуляешь... Всё пошло на хрен: спорт, английский. Моя сейчас главная задача — не вылезти в траты».

«Я могу уже оказаться курьером», — заявил артист в интервью на YouTube.

«Невозвращенец» между тоской и принятием