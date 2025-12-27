Украинский дрон унес жизнь мирного жителя

27 декабря 2025, 16:08

Хинштейн: мужчина погиб от сброшенной с БПЛА взрывчатки в Курской области

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Житель Курской области погиб в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.





По его словам, вражеский дрон сбросил взрывчатку прямо во двор жилого дома в деревне Урусы в Глушковском районе. От удара находившийся там мужчина скончался на месте. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Информация о других последствиях уточняется.

«Враг совершил подлый удар, сбросив взрывчатку прямо во двор жилого дома в деревне Урусы», — написал Хинштейн.