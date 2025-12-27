Достижения.рф

Украинский дрон унес жизнь мирного жителя

Хинштейн: мужчина погиб от сброшенной с БПЛА взрывчатки в Курской области
Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Житель Курской области погиб в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.



По его словам, вражеский дрон сбросил взрывчатку прямо во двор жилого дома в деревне Урусы в Глушковском районе. От удара находившийся там мужчина скончался на месте. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Информация о других последствиях уточняется.

«Враг совершил подлый удар, сбросив взрывчатку прямо во двор жилого дома в деревне Урусы», — написал Хинштейн.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке ВСУ пострадали восьмилетняя девочка и мужчина. FPV-дрон ударил по автомобилю, в котором они находились в тот момент.
Лидия Пономарева

