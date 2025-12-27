Украинский дрон унес жизнь мирного жителя
Хинштейн: мужчина погиб от сброшенной с БПЛА взрывчатки в Курской области
Житель Курской области погиб в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
По его словам, вражеский дрон сбросил взрывчатку прямо во двор жилого дома в деревне Урусы в Глушковском районе. От удара находившийся там мужчина скончался на месте. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Информация о других последствиях уточняется.
«Враг совершил подлый удар, сбросив взрывчатку прямо во двор жилого дома в деревне Урусы», — написал Хинштейн.Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке ВСУ пострадали восьмилетняя девочка и мужчина. FPV-дрон ударил по автомобилю, в котором они находились в тот момент.