Бойцы ВС РФ поразили объекты ВПК Украины в ответ на террористические атаки ВСУ

27 декабря 2025, 13:30

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российские войска в ночь на 27 декабря нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также по предприятиям украинского ВПК. Об этом заявили в Минобороны РФ.