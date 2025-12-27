Бойцы ВС РФ поразили объекты ВПК Украины в ответ на террористические атаки ВСУ
Российские войска в ночь на 27 декабря нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также по предприятиям украинского ВПК. Об этом заявили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, при ударе использовались гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и беспилотники. В министерстве утверждают, что все поставленные цели были достигнуты.
Ранее также сообщалось, что за сутки подразделения ВС РФ пресекли три попытки ВСУ прорваться в Купянск.
Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина. Цель боевых действий — демилитаризация и денацификация украинской республики.
