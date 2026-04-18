«Злилась, когда я начинал стонать»: унижения от музыканта и ребенок от миллионера. Почему Мария Шарапова до сих пор не вышла замуж?
Теннисистке, которую мир знает не только как одну из самых титулованных спортсменок в истории, но и как главную «блондинку с ракеткой», превратившую женский теннис в шоу, 19 апреля исполняется 39 лет. Мария Шарапова за годы в спортивной карьере заслужила 36 чемпионских званий в одиночном разряде по версии WTA, пять раз поднималась на вершину пьедестала турниров «Большого шлема» и завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в 2012 году. Личная жизнь известной спортсменки была не менее яркой, перед тем как она встретила свою судьбу, в её жизни было множество романов. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Детство будущей звезды
Мария Шарапова родилась 19 апреля 1987 года в Нягани Тюменской области. Родители Марии — уроженцы Гомеля (Республика Беларусь). Однако за несколько месяцев до рождения дочери они были вынуждены переехать в Тюменскую область из-за ухудшения экологической ситуации после аварии на Чернобыльской АЭС.
«У меня было совсем другое воспитание, я родилась в Сибири из-за взрыва на Чернобыльской АЭС, и моя мама была беременна мной, в то время они жили в 30 километрах от места взрыва в Белоруссии. Мы бежали в Сибирь, и там я родилась, а несколько лет спустя мы переехали на юг, в более теплый город на берегу Черного моря, там я и начала свой путь», — вспоминала Шарапова в подкасте Armchair Expert.Первые шаги в спорте Маша начала делать в Сочи под началом своего отца. Юной спортсменке тогда едва исполнилось 4 года. В 1991 году девочка начала заниматься с тренером Юрием Юдкиным. На мастер-классе Мартины Навратиловой девочке посоветовали продолжить обучение за океаном. Так Шарапова оказалась в США, в академии Ника Боллетьери.
Мария впервые приняла участие в соревнованиях, проводимых Международной федерацией тенниса, в апреле 2001 года, когда ей было 14 лет. С 2003 года Мария начала выступать на взрослых «мейджорах» и к своим 17 годам стала первой россиянкой, выигравшей Уимблдон.
Любовь с депутатом из РоссииС российским депутатом Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Антоном Беляковым 17-летняя Шарапова познакомилась в кафе Лос-Анджелеса. Почти сразу молодые съехались, но совместная жизнь не задалась, и отношения закончились громким скандалом. В адрес Белякова якобы выдвигались обвинения в нанесении побоев и иных насильственных действиях, включая действия сексуального характера. Как сообщалось, политик любил выпить и не только, а в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения часто проявлял агрессию. Однако история не получила продолжения. Мария не комментировала ситуацию, а Беляков не был арестован. Отчёт о судебном заседании никем не освещался.
Музыкант и любитель «погромче»
Следующим избранником Шараповой стал знаменитый музыкант Адам Левин, солист группы Maroon 5. Они познакомились на вечеринке в честь совершеннолетия спортсменки. Артист узнал о празднике от общих друзей и приехал, чтобы поздравить девушку с днём рождения и исполнить для неё песню.
Их отношения продлились недолго, всего несколько месяцев, и закончились громким разрывом. В СМИ было опубликовано интервью Левина, в котором он утверждал, что Шарапова в постели была «холодна, как дохлая лягушка».
«Я, как и все парни, думал, что она будет громко кричать, но она лежала на постели как дохлая лягушка. Она злилась даже тогда, когда я сам начинал стонать, и говорила мне, что это мешает ей сконцентрироваться», — откровенничал Адам в беседе с The Sun в 2007 году.
Баскетболист с патриархальными взглядамиВ 2010 году Мария Шарапова начала встречаться с баскетболистом из Словении по имени Саша Вуячич. Пару познакомила подруга спортсменки. Мгновенно вспыхнувшая искра влекла спортсменов в длительные отношения.
Первый год всё было гладко, а потом баскетболист начал проявлять характер. Оказалось, что он сторонник строгих патриархальных отношений, и непослушание Марии стало оборачиваться агрессией партнера. Пара планировала свадьбу, но спустя два года отношений их союз распался.
Мария Шарапова и Александр Гилксон
Информация о романе Шараповой с британским миллионером и другом британского принца Гарри Александром Гилксом не сразу стала достоянием общественности. Впервые их заметили вместе в аэропорту Лос-Анджелеса в январе 2018 года. Только в октябре Мария впервые поделилась совместным снимком в своих социальных сетях, подтвердив тем самым свои отношения с британцем.
Стало известно, что Александр сделал предложение руки и сердца известной российской теннисистке и преподнёс ей кольцо стоимостью в полмиллиона евро ещё до начала пандемии, в 2020 году. Однако из-за введения режима самоизоляции по всему миру паре пришлось временно отложить свадьбу.
В настоящее время неизвестно, состоялось ли свадебное торжество или нет. Однако Александр и Мария по сей день вместе и уже успели стать родителями. В апреле 2022 года Шарапова сообщила о своей беременности, а 1 июля на свет появился их сын. Ребёнка назвали Теодор (Фёдор).
В одном из интервью изданию People Шарапова объяснила, почему помолвочное кольцо так и не сменилось обручальным:
«Мы планировали большое торжество, но потом я забеременела. Пока у нас много дел: воспитание Тео, новая компания Александра. Мы не спешим, наслаждаемся моментом».
Где сейчас живет спортсменка?
Несмотря на отсутствие гражданства, Мария Шарапова постоянно проживает в США. В начале 2024 года известная теннисистка стала владелицей роскошного особняка в Монтесито, штат Калифорния. Стоимость недвижимости составила 11,5 миллиона долларов. На территории дома есть всё необходимое для комфортного отдыха: бассейн с зоной для релаксации, гостевой дом с отдельной кухней и зоной отдыха, сауна и площадка для барбекю. Также в собственности спортсменки есть трёхэтажный дом в Манхэттен-Бич, который она построила самостоятельно, и ранчо недалеко от Санта-Барбары. Но надолго она нигде не задерживается.
Мария и Гарри часто бывают в Европе, у спутника спортсменки там бизнес, да и сама она часто совершает рабочие поездки по миру. В марте 2026-го Шарапова наслаждалась спа-курортом в итальянских Доломитах. Она поделилась подписчиками видео из роскошного отеля.
«Наконец-то в Доломитах. Здесь не шумно, не крикливо — особенное место, где обретаешь душевный покой. Ещё не каталась на лыжах, но за один день успела и в поход сходить, и поплавать в открытом бассейне», — писала она в соцсетях.