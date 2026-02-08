Золотой мяч РФПЛ, триумф в Испании и драка в кафе: почему карьера лучшего бомбардира России Смолова стоит на паузе?
Футболисту, известному болельщикам как лучший бомбардир сборной России последних лет, Фёдору Смолову 9 февраля исполняется 36 лет. От воспитанника саратовского «Сокола» до капитана сборной и чемпиона России — его путь был подобен стремительному рывку форварда. Но карьера одного из самых ярких и противоречивых российских спортсменов его поколения оказалась насыщена не только голами и триумфами, но и болезненными провалами, громкими скандалами и личными драмами. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Федора СмоловаФёдор Смолов родился 9 февраля 1990 года в Саратове. В семь лет отец записал его в футбольную секцию «Сокол». В четырнадцать лет Фёдор проходил просмотр в московском «Локомотиве», но в клуб не попал. Отец советовал ему сосредоточиться на учёбе, но Фёдор попросил ещё один шанс в академии «Мастер-Сатурн», где мальчика оценили по достоинству. В шестнадцатилетнем возрасте Смолов перешёл в московское «Динамо», с которым подписал свой первый профессиональный контракт.
Фёдор Смолов дебютировал в Российской Премьер-лиге 28 апреля 2007 года, когда ему было чуть больше 17 лет. Его первый гол в профессиональной карьере он забил 15 ноября 2008 года в матче против «Луча-Энергии». Этот момент стал важной вехой в его карьере, и с тех пор он продолжал развиваться как игрок, становясь одним из самых известных нападающих в российском футболе.
Футбольная карьера
Начало в «Динамо»Фёдор Смолов начал свой путь в футболе в 2006 году, когда он присоединился к команде «Динамо». Ранее он играл за молодёжную команду «Мастер-Сатурн». Первый гол в составе «Динамо» в рамках чемпионата Фёдор Смолов забил 27 сентября 2008 года в матче против «Крыльев Советов». А 15 апреля 2009 года нападающий помог своей команде одержать победу над «Спартаком» в четвертьфинале Кубка России, забив гол на 89-й минуте. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу «Динамо».
Аренды в «Фейеноорде», «Анжи» и «Урале»Фёдор Смолов играл в аренде в «Фейеноорде», «Анжи» и «Урале» с 2010 по 2015 год. В Роттердаме Смолов провёл один сезон в «Фейеноорде», затем последовали аренды в «Анжи» и «Урал». В «Урале» он стал одним из лучших игроков в Российской премьер-лиге. В сезоне 2015–2016 годов Смолов сыграл 18 матчей в чемпионате России, забил шесть голов и сделал пять голевых передач.
Переход в «Краснодар»Смолов 2 июня 2015 года подписал контракт сроком на 4 года с клубом «Краснодар». В матче 1/16 финала Кубка России против ижевского «Зенита», который состоялся 24 сентября 2015 года, футболист забил решающий гол.
8 ноября в игре с ЦСКА он оформил дубль и помог команде «Краснодар» одержать первую победу над «армейцами» в сезоне. Этот результативный дубль и яркая игра в матче с ЦСКА принесли нападающему «Краснодара» Фёдору Смолову звание самого ценного игрока 15-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу сезона 2015–2016. Такое решение было принято совместно Российской футбольной Премьер-лигой и интернет-порталом «Чемпионат.com».
Переезд в «Локомотив»9 августа 2018 года Фёдор Смолов перешёл из «Краснодара» в московский «Локомотив». Смолов заключил с клубом договор на четыре года. В матчах российских соревнований он показал впечатляющие результаты, выступая за «Локомотив». В чемпионате России он забил 23 мяча в 72 играх, а в Кубке России — 5 голов в 7 матчах. В сезоне 2020/2021 он стал лучшим бомбардиром турнира.
Игра за «Сельту»30 января 2020 года Фёдор Смолов стал игроком испанского футбольного клуба «Сельта». Контракт был подписан до конца текущего сезона, то есть до 30 июня 2020 года. За полгода игры за клуб Смолов принял участие в 14 матчах, забил два гола и получил четыре жёлтые карточки. 29 июля 2020 года игрок вернулся в «Локомотив».
Связи с топ-клубамиВ 2020 году появлялась информация о том, что Фёдор Смолов может перейти в один из топ-клубов. По сведениям из Fotospor, на футболиста претендовали «Бешикташ», «Галатасарай» и «Фенербахче», но Смолов остался в России.
Игры за сборную РоссииВ ноябре 2012 года Фёдор Смолов дебютировал в составе сборной России в матче против сборной США. В стартовом составе он вышел на поле и уже на девятой минуте открыл счёт в игре. Этот гол стал самым быстрым для дебютантов сборной России и единственным голом, который забил новичок сборной в первом тайме дебютного матча. Однако в ходе этого эпизода Фёдор получил травму и был вынужден покинуть игру.
7 июня 2013 года состоялся дебют Фёдора Смолова в составе национальной команды в противостоянии со сборной Португалии. Футболист появился на поле в качестве замены на 68-й минуте встречи отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2014 года против, которая проходила на выезде. В составе национальной команды Фёдор Смолов участвовал в чемпионате Европы-2016, Кубке конфедераций-2017 и домашнем чемпионате мира 2018 года.
Личная жизнь Федора СмоловаС 2012 года футболист состоял в отношениях с российской моделью и телеведущей Викторией Лопыревой. В декабре 2013 года они поженились, но уже в мае 2015 года их союз распался. Осенью 2015 года стало известно о связи Смолова с фотомоделью Мирандой Шелией. Пара не скрывала своих чувств и активно делилась совместными фотографиями в социальных сетях, а также посещала различные мероприятия. Однако их союз продлился лишь около года, после чего они расстались.
В начале 2017 года появились слухи о романе Смолова с моделью Юлией Левченко. Их отношения также длились примерно год, после чего пара перестала появляться вместе на публике. В начале 2020 года стало известно, что Смолов сделал предложение Марии Юмашевой, внучке первого президента России Бориса Ельцина. Однако в начале декабря 2022 года из аккаунта девушки исчезли все совместные фотографии с футболистом, что дало поклонникам пары повод предположить, что их отношения завершились.
Брак с ИстоминойВ начале 2023 года в сети начали появляться слухи о том, что Фёдор Смолов и Карина Истомина стали парой. Вскоре на пальце Карины заметили изысканное кольцо с великолепным бриллиантом, которое, судя по разговорам, символизировало помолвку.
В июне того же года Фёдор и Карина связали себя узами брака в одном из столичных многофункциональных центров. Торжество прошло в кругу близких людей, а затем молодожёны отправились в романтическое путешествие в Италию, где наслаждались медовым месяцем.
Вскоре после возвращения Карина поделилась в социальных сетях фотографиями, на которых был заметен её округлившийся живот. В ноябре 2023 года на свет появилась их дочь, которой дали необычное и красивое имя — Лора.
Драка в кафе и скандал с вымогательсвомПроисшествие произошло в той же «Кофемании», где в 2018 году дрались футболисты Кокорин и Мамаев. 28 мая 2025 года после словесного конфликта Смолов нанёс удары двум мужчинам. Происходящее успели снять на видео. 11 июня футболист добровольно выплатил одному из пострадавших 1 млн рублей компенсации и публично принёс извинения.
При этом Смолов заявил, что столкнулся с вымогательством: неизвестные лица, не фигурировавшие на видео драки, требовали у него 20 млн рублей, предлагая «странные схемы». В ответ на шантаж футболист сам обратился в полицию.
4 июля 2025 года в возбуждении уголовного дела против Смолова было отказано «за отсутствием состава преступления». По данным СМИ, причиной стало отсутствие у пострадавших зафиксированных травм и побоев.
Федор Смолов сейчасСегодня Фёдор Смолов не выступает ни за один профессиональный футбольный клуб. Он покинул «Краснодар» после победы в чемпионате России в 2025 году. Его жизнь сосредоточена в Москве, где он также занимается благотворительностью и планирует будущее после карьеры.
По оценкам на конец 2025 года, состояние Смолова составляет около $1 млн. В интервью 2025 года изданию Championat.com он отметил, что за карьеру инвестировал средства для создания пассивного дохода и уверен, что на ближайшее будущее его финансов хватит для безбедной жизни в Москве.