08 февраля 2026, 14:50

Федор Смолов (Фото: Instagram* @smolovfedor_10)

Футболисту, известному болельщикам как лучший бомбардир сборной России последних лет, Фёдору Смолову 9 февраля исполняется 36 лет. От воспитанника саратовского «Сокола» до капитана сборной и чемпиона России — его путь был подобен стремительному рывку форварда. Но карьера одного из самых ярких и противоречивых российских спортсменов его поколения оказалась насыщена не только голами и триумфами, но и болезненными провалами, громкими скандалами и личными драмами. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Федора Смолова Футбольная карьера Игры за сборную России Личная жизнь Федора Смолова Драка в кафе и скандал с вымогательсвом Федор Смолов сейчас



Биография Федора Смолова

Футбольная карьера

Начало в «Динамо»

Федор Смолов (Фото: Instagram* @smolovfedor_10)

Аренды в «Фейеноорде», «Анжи» и «Урале»

Переход в «Краснодар»

Переезд в «Локомотив»

Федор Смолов (Фото: Instagram* @smolovfedor_10)

Игра за «Сельту»

Связи с топ-клубами

Игры за сборную России

Федор Смолов (Фото: Instagram* @smolovfedor_10)

Личная жизнь Федора Смолова

Брак с Истоминой

Федор Смолов и Карина Истомина (Фото: Instagram* @smolovfedor_10)

Драка в кафе и скандал с вымогательсвом

Федор Смолов сейчас