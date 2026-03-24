Отравление в Лас-Вегасе, романы с моделями и тайна разрыва с Панеттьери: «Доктор Стальной Молот» Владимир Кличко возвращается на ринг
Боксеру, автору методики «управления вызовами» и одной из самых узнаваемых фигур мира спорта Владимиру Кличко 25 марта исполняется 50 лет. Этот украинский тяжеловес, известный под прозвищем «Доктор Стальной Молот», прошел путь от олимпийского чемпиона Атланты до доминирующего короля профессионального ринга, владевшего поясами WBA, IBF, WBO и IBO. Его карьера была наполнена не только феноменальными рекордами, но и загадочными поражениями, расследованиями ФБР и бурной личной жизнью на стыке большого спорта и голливудской славы. Подробности — в материале «Радио 1».
Золото Атланты и эра доминированияВладимир Кличко родился 25 марта 1976 года в Семипалатинске (Казахская ССР), но его путь к славе неразрывно связан с Украиной. В отличие от старшего брата Виталия, изначально проходившего по делу о допинге, именно Владимир отправился на Олимпиаду-1996 в Атланту, где завоевал золотую медаль в супертяжелом весе, став первым белым боксером, добившимся такого успеха в этой категории. После этого он стремительно ворвался в профессионалы, подписав контракт с немецкой промоутерской компанией Universum Box-Promotion.
Первый титул чемпиона мира по версии WBO он завоевал в 2000 году, победив Криса Берда. Однако путь к абсолютному доминированию был тернист. Карьера Кличко едва не оборвалась в середине 2000-х, когда он потерпел два тяжелых поражения — от Корри Сандерса и загадочное фиаско от Лаймона Брюстера.
Переломным моментом стала смена тренера. Приглашение легендарного Эмануэля Стюарда превратило уязвимого нокаутера в безжалостную машину. Сделав ставку на джеб и работу ног, Кличко начал десятилетнюю эру безраздельного правления в тяжелом весе, собрав в 2011 году после победы над Дэвидом Хэем все главные пояса мира. После завершения карьеры в 2017 году (последним был бой с Энтони Джошуа) Кличко сохранил за собой статус интеллектуала спорта, защитив диссертацию по физическому воспитанию, и продолжил заниматься общественной деятельностью.
Голливудские романы и долгожданное отцовствоЛичная жизнь «Доктора Стального Молота» всегда была такой же яркой, как и его бои. Ранний брак с киевской актрисой Александрой Авизовой в 1996 году продлился всего полгода. Затем в его жизни были романы с моделью Дианой Ковальчук и чешской супермоделью Каролиной Курковой, с которой он появлялся на самых громких вечеринках мира.
Однако настоящий шторм в прессе вызвали его отношения с голливудскими актрисами. В 2008 году ему приписывали роман с Люси Лью («Ангелы Чарли»), которую, как позже признавалась сама звезда, связывали с Кличко не только дружеские узы.
Самым громким и продолжительным стал роман с Хайден Панеттьери. Знаменитость, известная по сериалу «Герои», оказалась на 43 см ниже боксера и младше его на 13,5 лет, что не помешало им стать одной из самых обсуждаемых пар планеты. Их отношения пережили расставание в 2011 году из-за жизни на разных континентах и воссоединение в 2013-м, после которого последовала помолвка с кольцом за полмиллиона долларов.
В декабре 2014 года у пары родилась дочь Кайя-Евдокия. Сам Кличко называл это событие «самым главным днем в жизни». Несмотря на ожидания скорой свадьбы, которая, по слухам, планировалась на 2014 год, пара так и не узаконила отношения, сохранив теплые чувства. В 2018 году стало известно, что Владимир и Хейден разошлись окончательно и Кличко забрал дочь в Украину, где она жила вместе с его матерью Надеждой Ульяновной.
Тайна отравления и дело ФБРГлавная скандальная страница в биографии спортсмена связана не с допингом или драками, а с загадочным поражением 10 апреля 2004 года в Лас-Вегасе от Лаймона Брюстера. Владимир, уверенно лидировавший в бою, в пятом раунде неожиданно начал «вырубаться» на ровном месте. После того как рефери остановил бой, Кличко в тяжелом состоянии госпитализировали. Врачи диагностировали у него критический уровень сахара в крови — почти в два раза выше допустимой нормы, что ставило его на грань диабетической комы.
Допинг-проба дала отрицательный результат, но у команды боксера возникла версия об отравлении. К расследованию подключилось ФБР. Сыщики обратили внимание на странное поведение букмекеров: за несколько дней до боя коэффициент на победу андердога Брюстера резко упал вдвое — на аутсайдера были сделаны огромные ставки. Камеры наблюдения зафиксировали двух неизвестных, которые заходили в раздевалку Кличко незадолго до поединка.
Версия о том, что ему подмешали неизвестное вещество в воду, так и не получила официального подтверждения. Расследование зашло в тупик, дело закрыли, но эта история до сих пор остается одной из самых загадочных в истории мирового бокса. Как отмечали журналисты, «не нужно искать черную кошку в темной комнате или бриллианты в стакане воды», намекая на возможную причастность к этому делу скандального промоутера Дона Кинга.
Жизнь после рингаПосле окончания карьеры в 2017 году Владимир не ушел в тень, как многие его коллеги. В отличие от брата Виталия, занявшего кресло мэра Киева, Владимир сосредоточился на благотворительности и бизнесе. Он владеет дизайн-отелем 11 Mirrors в центре Киева, ведет активную общественную деятельность. В настоящее время он проживает преимущественно в Германии (Гамбург), где у него сохранились давние связи, но часто наведывается в Киев.
Несмотря на солидный для спортсмена возраст и долгий простой, имя Кличко вновь зазвучало в контексте возвращения на ринг. В конце сентября 2025 года Владимир дал интригующее интервью, в котором туманно намекнул на возможное возобновление карьеры. Говоря о конкуренции, он заметил:
«Твои враги могут на какое-то время стать союзниками. Например, мой последний пока что поединок был с Энтони Джошуа... Он был моим спарринг-партнером в подготовке к следующему бою. Мой будущий соперник — тогда я этого еще не знал — был моим союзником».
Спортивные обозреватели восприняли это как скрытый намек на подготовку к сенсационному возвращению в эпоху раскрученных боев ветеранов. Сможет ли «Доктор Стальной Молот» вновь надеть перчатки и выйти на рекордный бой, покажет время, но интригу вокруг своей персоны этот харизматичный тяжеловес поддерживает мастерски.