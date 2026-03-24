Нападающий «Динамо» ответил, смогла ли бы сборная России попасть на ЧМ-2026
Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов считает, что сборная России могла бы быть на чемпионате мира 2026 года, если бы принимала участие в отборочном турнире.
После матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА, завершившегося поражением махачкалинцев со счётом 1:3, форвард заявил Metaratings.ru, что у национальной команды достаточно сильный состав для выхода в финальную часть турнира. По словам Агаларова, в сборной России собрались как талантливые молодые игроки, так и опытные футболисты, поэтому команда, по его мнению, смогла бы попасть на мировое первенство.
Чемпионат мира 2026 года состоится в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Турнир впервые пройдёт в новом формате — в финальной стадии выступят 48 сборных вместо 32. В марте сборная России проведёт два товарищеских матча. 27 марта команда Валерия Карпина сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта встретится с Мали в Санкт-Петербурге. Начало игр — в 19:30 и 20:00 мск соответственно.
Ранее известный российский тренер назвал потолок «Балтики» в борьбе за медали РПЛ.
