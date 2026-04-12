Роман с тренером, слухи о связи с Башаровым и тайная свадьба с пресс-секретарём президента: тернистый путь Татьяны Навки к счастью
Олимпийской чемпионке, двукратной чемпионке мира и просто «богине» российского льда Татьяне Навке 13 апреля исполняется 51 год. Эта фигуристка прошла долгий путь: от скромной девочки из Днепропетровска до статуса супруги пресс-секретаря президента РФ и одной из самых влиятельных женщин в российском спорте. Подробности жизни звезды спорта читайте в материале «Радио 1».
Биография Татьяны НавкиБудущая звезда фигурного родилась 13 апреля 1975 года в Днепропетровске (Украинская ССР) в семье инженера и экономиста. Татьяна заниматься фигурным катанием в 5 лет, а в 12 лет из-за резкого скачка роста (на 14 см за лето) перешла из одиночного катания в танцы на льду. В 13 лет (1988 год) переехала в Москву и начала тренироваться в спортклубе «Москвич».
Сначала Навка выступала за СССР, затем — за Беларусь: в паре с Самвелом Гезаляном заняла 11-е место на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере, с Николаем Морозовым — 16-е на Олимпиаде-1998 в Нагано. С 1998 года представляла Россию в паре с Романом Костомаровым под руководством тренера Александра Жулина.
В этом тандеме Татьяна Навка добилась выдающихся успехов: получила титул двукратной чемпионки мира (2004, 2005), трёхкратной чемпионки Европы (2004-2006) и трёхкратной чемпионки России (2003, 2004, 2006). Вершина карьеры — золотая медаль на Олимпиаде‑2006 в Турине в возрасте 30 лет: безупречный прокат произвольного танца «Кармен» сделал Навку одной из самых возрастных чемпионок в истории танцев на льду.
После завершения спортивной карьеры Навка участвовала в телепроектах «Звёзды на льду» и «Ледниковый период», в 2008 году заняла 2‑е место в «Танцевальном Евровидении», основала продюсерскую компанию «Навка Шоу» (2017) и академию фигурного катания «Наши надежды» (2020), а также по сей день создаёт масштабные ледовые шоу. За активную работу Навка награждена орденом Дружбы (2007) и званием заслуженного мастера спорта России (2004).
Личная жизньПервой большой любовью Татьяны Навки стал женатый кумир детства, тренер Александр Жулин.
«Мы не просто влюбились, мы упали в любовь», — говорил Жулин о начале отношений.Ради него Навка терпела измены и даже ушла из спорта на пике карьеры, родив дочь в 2000 году. Однако романы Жулина с Оксаной Грищук, а затем с молодой ученицей Натальей Михайловой разрушили брак.
Однако после, когда Навка блистала в 2006 году на шоу «Звёзды на льду», у неё завязался бурный роман с партнёром, актёром Маратом Башаровым. Бывшая жена Марата Башарова Елизавета Круцко в интервью для шоу «Секрет на миллион» в 2020 году рассказывала, что знала о романе мужа с Навкой и сильно ревновала. Она упоминала, что пыталась сохранить семью, даже начала заниматься фигурным катанием, но Башаров всё равно ушёл. Сама Татьяна Навка публично не подтверждала роман с Башаровым. В интервью она избегала комментариев на эту тему, отмечая, что в жизни есть много других важных тем для обсуждения.
Кульминацией стала встреча с Дмитрием Песковым. Роман начался в начале 2010 года. Пара долго скрывалась, но в 2014 году у них родилась дочь Надежда, а в 2015-м возлюбленные официально узаконили отношения.
Как сейчас живет НавкаСейчас основная сфера деятельности Татьяны Навки — создание ледовых шоу. С 2017 года она является основателем и генеральным продюсером компании «Навка Шоу», которая ставит спектакли с участием звёзд фигурного катания (Алины Загитовой, Анны Щербаковой, Камилы Валиевой, Никиты Кацалапова и других). Среди известных постановок — «Вечера на хуторе», «Руслан и Людмила», «Спящая красавица», «История любви Шахерезады», «Щелкунчик», «Лебединое озеро».
В 2025 году в Мнёвниковской пойме открылась «Навка Арена» — многофункциональный комплекс с ледовой ареной и залами для различных видов спорта. Навка не занимает там официальной должности, но называет себя «хозяйкой Медной горы», подчёркивая, что управлением занимаются профессионалы.
«На „Навка Арене“ официальной должности нет. Я такая „хозяйка Медной горы“. Хозяйством занимаются люди, которые умеют это делать, профессионалы в своём деле. Они управляют „Ареной“. Это огромная махина, огромный живой организм, там и инженеры, и генеральные директора, и помощники. Огромная корпорация», — делилась фигуристка в интервью «Комсомольской правде».Также Навка периодически участвует в телевизионных проектах. Она была членом жюри «Ледникового периода», а в 2024 году дебютировала в кино. Фигуристка снялась в эпизодической роли в комедии «Исполняющий обязанности» и выступила продюсером в фильме «Кумпарсита» о фигуристах Пахомовой и Горшкове.