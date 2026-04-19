Роман с Зимятовым, поздние роды и война с Губерниевым: за что Елену Вяльбе сместили с поста главы ФЛГР и кто занял ее место?
Трехкратной олимпийской чемпионке, пятикратной обладательнице Кубка мира и легендарной лыжнице, которая в одиночку спасала честь страны под свист норвежских трибун, Елене Вяльбе 20 апреля исполняется 58 лет. Этот путь девочки, влюбленной в лыжи, до поста президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) был устлан не только яркими победами, но и громкими скандалами. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография чемпионкиЕлена Валерьевна Вяльбе (в девичестве Трубицына) родилась 20 апреля 1968 года в суровом Магадане. Именно там, где зима длится почти полгода, лыжи стали для 8-летней Елены не просто хобби. Талант юной спортсменки заметили тренеры детской спортивной школы Геннадий Попков и Виктор Ткаченко, и уже в 14 лет она стала мастером спорта СССР.
Однако карьера спортсменки — это не только про «физо», но и про голову. Окончив Академию народного хозяйства им. Плеханова по специальности «экономист торговли», Вяльбе доказала, что умом ее Бог не обделил. Пик ее карьеры пришелся на 90-е. Тогда она стала трёхкратной олимпийской чемпионкой — золотые медали в составе эстафетных четвёрок на Олимпиадах 1992 (Альбервиль), 1994 (Лиллехаммер) и 1998 (Нагано) годов. На Олимпиаде в Альбервиле в 1992 году она выиграла медали разного достоинства во всех гонках.
Она — уникальная лыжница, которая пять раз выигрывала общий зачет Кубка мира и 14 раз становилась чемпионкой мира. В 1997 году в Тронхейме она выиграла все пять гонок на чемпионате мира, став абсолютным победителем соревнований. В 1998 году имя Елены Вяльбе вместе с Раисой Сметаниной вписали в Книгу рекордов Гиннесса как лыжниц, выигравших наибольшее количество медалей на Олимпиадах и чемпионатах мира.
Завершив карьеру в начале нулевых, она занимала различные должности, включая советника губернатора Московской области, вице-президента ФЛГР и главного тренера сборных команд России. С января 2020 года по март 2026 года была главой Ассоциации лыжных видов спорта России.
Личная жизнь Елены ВяльбеЛичная жизнь Елены Вяльбе — это не менее напряженная драма, чем ее спортивные баталии. И если сама Елена Валерьевна предпочитает держать эту дверь на замке, факты говорят сами за себя.
Первый брак спортсменки стал результатом спортивной романтики с эстонским лыжником Урмасом Вяльбе. Познакомились будущие супруги в тренировочном лагере молодежной сборной СССР в Отепе. Уже после совместных сборов в Восточной Германии стало понятно: это судьба. Свадьбу сыграли летом 1987 года, и в том же году у пары родился сын Франц. Примечательно, что крестным отцом мальчика стал личный тренер Елены Виктор Ткаченко — человек, который потом сыграет роль в ее втором замужестве.
Однако идиллия длилась недолго. По словам самой Вяльбе, она рассталась с Урмасом, когда сыну исполнился всего один год. Официально развод оформили только в 1997 году, но причиной разрыва стал громкий роман 1991 года. Елена начала встречаться с Николаем Зимятовым — четырёхкратным олимпийским чемпионом, легендой советского спорта. Этот роман на фоне распада страны и союзных республик выглядел особенно пикантно.
Тем не менее разрыв с Урмасом не перерос в войну. Бывшие супруги сохранили дружеские отношения, и Елена с разрешения семьи Урмаса оставила его прославленную фамилию. Более того, в 2010 году, уже будучи президентом федерации, она пригласила бывшего мужа работать в сборную России в качестве руководителя сервисной группы. Урмас, ставший одним из лучших европейских лыжных смазчиков, согласился.
Второй брак Елены оказался окутан еще большей тайной. Ее избранником стал бизнесмен Максим Довольнов. Сама Вяльбе характеризует его как «непубличного человека, который не любит, когда о нём рассказывают». Свел их тренер Виктор Ткаченко. Во втором браке у Вяльбе родились две дочери: Полина (2002 года рождения) и Варвара (2014 года). То, что младшая дочь появилась на свет, когда Елене было уже 45 лет, в спортивных кругах называли настоящим подвигом — как и все, за что берется эта женщина.
Громкие скандалыПервый громкий скандал случился, когда Вяльбе была еще действующей спортсменкой. Чемпионат мира 1997 года в норвежском Тронхейме. У Любови Егоровой нашли допинг (бромантан). Вместо того чтобы извиниться, Егорова сбежала из страны под покровом ночи. Команда была в шоке, норвежцы готовились «заплевать» россиян. И тогда Вяльбе сделала то, на что не решился никто. Она вышла на стадион с микрофоном и на немецком языке публично попросила прощения у болельщиков.
«Это шок для всей нашей команды. Я хочу извиниться от лица моей команды и себя лично за ситуацию с Любовью Егоровой».Стадион аплодировал ей стоя. Это был пик спортивного мужества.
Самый затяжной скандал в ее жизни — это война с комментатором Дмитрием Губерниевым. Началось всё с того, что Вяльбе запретила журналистам лезть в личную жизнь спортсменов, заявив: «Главное, чтобы не лезли в личную жизнь, чем грешит Дмитрий Губерниев. Кто с кем живет и у кого какие трусики — это лишнее». Губерниев не остался в долгу. Конфликт тлел годами, но в 2021 году прорвало. Вяльбе выдала легендарную фразу, которая разлетелась на цитаты:
«Человеку нужны какие‑то хайпы, он таким образом их себе зарабатывает. Руководство телеканала считает, что он великий комментатор. Я считаю, что он просто базарная баба, вот и всё».В ответ комментатор начал критиковать каждый шаг ФЛГР, называя Вяльбе «дядей Васей из подворотни», который ничего не смыслит в современных реалиях, связывая с её руководством проблемы в развитии спринта, недостаточную медийную активность федерации, и требовать её отставки. В 2026 году, на фоне объединения федераций, Губерниев язвительно предложил оставить Вяльбе «вице-президентом по укрыванию пледами».
В марте 2026 года Елена Вяльбе объявила об объединении федераций лыжных видов спорта. Она подтвердила, что перестанет быть главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), но останется в сфере лыжного спорта на другой должности. Новая структура должна объединить лыжные гонки, горные лыжи, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл и сноуборд. Руководителем объединённой федерации стал депутат Госдумы Дмитрий Свищёв.