Суд наказал солиста группы «Моральный кодекс» Мазаева за неуплату штрафа за парковку
Суд в Москве оштрафовал фронтмена группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева на десять тысяч рублей за неуплату ранее назначенного административного штрафа. Об этом пишет РИА Новости.
Первоначальный штраф в размере 5 тысяч рублей на музыканта наложили за нарушение правил парковки в Москве. Поскольку Мазаев не оплатил его в установленный законом срок, в отношении солиста был составлен новый протокол по статье об уклонении от исполнения административного наказания.
Судебное заседание прошло без присутствия Мазаева — артист на него не явился. Суд принял решение о назначении штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы, что предусмотрено санкцией соответствующей статьи КоАП РФ.
