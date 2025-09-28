Суд наказал солиста группы «Моральный кодекс» Мазаева за неуплату штрафа за парковку

28 сентября 2025, 05:38

Сергей Мазаев (Фото: Instagram* @sergeymazaev_official)

Суд в Москве оштрафовал фронтмена группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева на десять тысяч рублей за неуплату ранее назначенного административного штрафа. Об этом пишет РИА Новости.





Первоначальный штраф в размере 5 тысяч рублей на музыканта наложили за нарушение правил парковки в Москве. Поскольку Мазаев не оплатил его в установленный законом срок, в отношении солиста был составлен новый протокол по статье об уклонении от исполнения административного наказания.



