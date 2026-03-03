Смерть жены, скандал с Губерниевым и дочь, осужденная за наркотики: на ком в третий раз женился экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев?
Футболисту, легенде петербургского «Зенита» и одному из самых узнаваемых вратарей в истории российского футбола, Вячеславу Малафееву, 4 марта исполняется 47 лет. Всю свою карьеру он хранил ворота родного клуба, четыре раза становился чемпионом России и поднимал над головой Кубок УЕФА. Однако за фасадом спортивных триумфов скрывается жизнь, больше похожая на мрачный скандинавский детектив. О том, как кумир миллионов прошел путь от бронзового призера Евро до главного ньюсмейкера светской хроники, читайте в материале «Радио 1».
На пути к славе
Вячеслав Малафеев (Фото: Instagram*@malafeev16ru)
Вячеслав Малафеев — редкий для современного футбола пример «одноклубника». Родился и вырос в Ленинграде, в шестилетнем возрасте начал грызть гранит науки в легендарной футбольной школе «Смена». В отличие от многих сверстников, он не менял города в поисках длинного рубля, а терпеливо ждал своего шанса в родном «Зените». И этот шанс выпал ему летом 1999 года в матче против владикавказской «Алании», когда основной вратарь Роман Березовский был удален с поля. Именно тогда 20-летний парень под 16-м номером вышел в рамку, чтобы больше никогда не покидать ее на долгие годы.
С 1999 по 2016 год Малафеев провел за «Зенит» 442 официальных матча — это второй результат в истории клуба. Он застал и эпоху «бронзы» в начале нулевых, и золотой состав 2008 года, когда команда взяла Кубок УЕФА. С 2003 по 2012 год он защищал ворота сборной, проведя 29 матчей, и даже удостаивался звания одного из пяти лучших вратарей мира по версии ESPN в 2011-м. Казалось, карьера сложилась идеально. Но, уйдя из большого спорта в 2016-м, Малафеев так и не смог покинуть новостные ленты — теперь уже по совершенно иным причинам.
Смерть первой жены
Марина Безбородова (Фото: скриншот Новости ТК «Россия 1»)
Первой супругой Малафеева стала Марина Безбородова. Пару познакомили общие друзья, как оказалось, у молодых людей было много общего, в том числе футбол. Марина была дочкой футболиста Юрия Безбородова и сестрой известного российского арбитра Владислава Безбородова. В 2001 году влюбленные сыграли свадьбу, а через 3 года на свет появилась дочка Ксения, а затем и сын Максим.
После рождения детей Марина какое-то время была домохозяйкой, а после занялась продюсерской деятельностью и открыла центр «Малафеева продакшн». Яркая и амбициозная женщина очень любила дорогие авто. Важно отметить, что Вячеслав поддерживал хобби и увлечения своей супруги и дарил ей автомобили. Марина любила скорость, и после рождения дочери она получила от мужа автомобиль Infinity FX35. А через несколько лет он преподнёс ей синий «Бентли».
17 марта 2011 года жена Малафеева возвращалась с дня рождения своего близкого друга, солиста группы «М-16» Игоря Хазраткулова вместе с солистом коллектива Дмитрием Рыбаковым. На высокой скорости автомобиль «Бентли» потерял управление, вылетел на обочину и врезался в большой рекламный щит. Машина перевернулась и столкнулась с деревом. Марина погибла на месте, а сам певец чудом остался жив, поскольку был пристёгнут.
В ходе расследования, проведённого следственным управлением Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, было установлено, что женщина находилась за рулём в состоянии алкогольного опьянения. В связи с отсутствием состава преступления уголовное дело было прекращено.
Скандал с ГуберниевымНовость о трагическом ДТП не осталась без домыслов. Утверждали, что у Марины были отношения с вокалистом группы «М-16». Кроме того, ходили слухи, что она находилась за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения, а также что нарушила как минимум три правила дорожного движения, превысив скорость и не соблюдая боковой интервал.
Сплетни оставались бы сплетнями, если бы Дмитрий Губерниев вместе с комментатором Дмитрием Градиленко не озвучили их в эфире центрального матча тура. Обозреватели забыли выключить микрофоны и не стеснялись делиться слухами о смерти Малафеевой. По итогу Малафеев подал на Губерниева в суд и получил компенсацию за моральный вред.
Второй брак с диджеем Екатериной
Екатерина Комякова и Вячеслав Малафеев с детьми (Фото: Instagram*@malafeev16ru)
Меньше чем через год после похорон Малафеев женится во второй раз — на диджее Екатерине Комяковой. Разница в возрасте (она младше на 10 лет) и поспешность брака долго обсуждались в сети, но это не помешало паре прожить вместе 11 лет и родить сына Алекса. Екатерина даже удочерила детей Вячеслава от первого брака.
«Ксюша и Максим знают, что их мама — Марина. Я не претендую на ее роль... Я спросила детей: "Вы хотите, чтобы я официально стала вашей мамой?" Детей это не смутило», — трогательно рассказывала Комякова.
Однако в сентябре 2023 года брак распался. Причиной развода называли и эмоциональное выгорание, и подозрения в измене, в том числе с экс-женой рэпера Гуфа Айзой на шоу «Звезды в Африке».
Проблемы с дочерьюСмерть мамы отразилась на состоянии Ксении Малафеевой. Уже к 11 годам у малышки диагностировали анорексию, в связи с чем она вынуждено проходила лечение в психиатрической клинике. Состояние стабилизировали, но в 2020 году дочь футболиста была задержана по подозрению в распространении наркотических веществ. Девушку поймали с поличным, экспертиза подтвердила состав преступления, и СК возбудил дело по «третьей» (особо тяжкой) части 228-й статьи, которая грозила реальным сроком до 15 лет.
Суд, учитывая несовершеннолетие подсудимой, дал Ксении четыре года условно и обязал пройти курс лечения и реабилитации. Восемь месяцев в реабилитационном центре дали результат: к 2023 году Ксения заявила, что победила зависимость. Однако следы драмы остались: девушка разругалась с мачехой Екатериной Комяковой, а в соцсетях взяла псевдоним «Малышка», начав исполнять песни, которые отец, мягко говоря, не одобряет. Петь про наркотики и ругаться матом он считает непозволительным.
Как сейчас живет МалафеевСейчас Малафеев живет с новой избранницей — 24-летней гимнасткой Ангелиной Шкатовой, серебряным призером Олимпиады в Токио. Их роман развивался стремительно: в феврале 2025 года пара объявила о свадьбе, а в августе у них родился сын Александр . Поклонники тут же заметили пикантную деталь: новая жена старше дочери Малафеева от первого брака всего на три года. Сам футболист философски парирует нападки хейтеров:
«Любовь не знает возрастных границ, а вот остроумные замечания по этому поводу неисчерпаемы!»
После завершения карьеры Малафеев не пропал. Он успел поработать заместителем спортивного директора в родном «Зените» и занялся бизнесом, у него агентство недвижимости, охранная и юридическая фирмы, горнолыжный клуб. Но деньги и титулы не спасают от заголовков желтой прессы. Сейчас 46-летний отец четверых детей пытается балансировать между новой молодой женой, грудным ребенком и взрослой дочерью, у которой за плечами уголовное дело. Вратарь, привыкший ловить мячи, так и не научился ловить удары судьбы за пределами штрафной.