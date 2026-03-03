«Иранский Брэд Питт» получил пулю в глаз через два часа после соревнований и умер

03 марта 2026, 06:29

В Иране знаменитый бодибилдер Сохараби получил пулю в глаз во время протестов и умер

Фото: iStock/nixki

В Иране скончался известный бодибилдер Давуд Сохараби, получивший тяжёлое ранение во время январских антиправительственных протестов. Об этом сообщает Need To Know.





Тридцатилетний атлет, прозванный за внешность «иранским Брэдом Питтом», владел собственным залом в Тегеране и был популярным тренером.



