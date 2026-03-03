«Иранский Брэд Питт» получил пулю в глаз через два часа после соревнований и умер
В Иране знаменитый бодибилдер Сохараби получил пулю в глаз во время протестов и умер
В Иране скончался известный бодибилдер Давуд Сохараби, получивший тяжёлое ранение во время январских антиправительственных протестов. Об этом сообщает Need To Know.
Тридцатилетний атлет, прозванный за внешность «иранским Брэдом Питтом», владел собственным залом в Тегеране и был популярным тренером.
Смотритель зоопарка вырвал девочку из лап львицы, которая набросилась на ребенка из-за мяса
Седьмого января он занял второе место на спортивных соревнованиях, а всего через два часа оказался в зоне демонстраций и получил пулю в лицо при разгоне протестующих. Спасти пострадавший глаз не удалось, к тому же вскоре после операции спортсмен впал в кому. Отмечается, что он скончался 24 февраля. У него остались родители, брат и возлюбленная.
Похороны состоялись уже на следующий день — на них пришли многие ученики атлета, которые запомнили его как доброжелательного и спокойного человека.
Ранее сообщалось, что в ночь на 3 марта мужчина погиб, задохнувшись в полыхающей машине на юго-западе Москвы.