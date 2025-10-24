«Спартак», критика фанатов из США и оскорбления украинцев: кто такая Ангелина Мельникова — гимнастка, вернувшая России золото
Победа Ангелины Мельниковой в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике продолжает вызывать бурные эмоции среди американских и украинских болельщиков. Причины скандальной реакции, триумфальная победа российской спортсменки и интересные факты о жизни гимнастки — в материале «Радио 1».
Ангелина Мельникова стала трехкратной чемпионкой мираРоссийская гимнастка Ангелина Мельникова одержала победу на чемпионате мира в Джакарте. Спортсменка выиграла в женском многоборье. За четыре продемонстрированных упражнения ей удалось набрать 55,066 балла. Россиянка обошла американскую участницу Лиэнн Вон, получившую серебро и китаянку Чжан Цинъин, отмеченную бронзовой медалью.
«Лиэнн Вон просто ограбили!» — это мнение можно встретить в 90% сообщений на страницах Федерации гимнастики США. Американские болельщики не могут смириться с поражением в финале личного многоборья, особенно от российской гимнастки, которая не участвовала в международных соревнованиях из-за перерыва. Не обошлось и без оскорблений от украинских пользователей.
Напомним, за четыре года до этого Мельникова почти не выступала из-за карантина после Олимпиады-2020, запретов со стороны международной федерации и внутренних проблем в сборной.
Ранние годы, семья и образование гимнастки МельниковойБудущая олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова родилась 18 июля 2000 года в Воронеже. Ее родители, Роман и Марина, не имели отношения к спорту: отец занимался фермерством, а мать работала юристом. У Ангелины есть младший брат Олег. В шесть лет будущая чемпионка начала заниматься в школе спортивной гимнастики имени Ю.Э. Штукмана, где ее первым тренером стала Наталья Ишкова. По словам матери, на детских соревнованиях девочка чаще всего занимала первые и вторые места. В 11 лет она получила травму уха, что создало некоторые трудности при выполнении переворотов, и у спортсменки возникли мысли о прекращении тренировок. Однако успехи на соревнованиях убедили ее продолжить занятия.
После окончания школы она поступила в Смоленский государственный университет спорта. В 2022 году спортсменка сообщила в социальных сетях о том, что защитила диплом с отличием. В 2025 году олимпийская чемпионка завершила магистратуру в Воронежской государственной академии спорта.
Ангелина Мельникова — многогранная личность, чья энергия выходит за рамки гимнастического зала. В 2018 году она запустила собственный бренд детских купальников для гимнастики, а в 2023 году осуществила еще одну мечту, открыв гимнастическую школу для детей в своем родном Воронеже. Кроме того, спортсменка успешно дебютировала в кино, исполнив роль гимнастки в сериале Евгения Стычкина «Игры», посвященном Олимпиаде-1980.
Общественная деятельность Мельниковой также выделяется: в 2025 году она участвовала в праймериз «Единой России», но после успешного внутрипартийного голосования решила отказаться от участия в выборах, сосредоточившись на своей спортивной карьере.
Факты о Мельниковой: от «Белочки» до любви к «Спартаку»В гимнастику Ангелину привела бабушка в шесть лет. В детстве она носила прозвище «Белочка». На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году она выступала с травмой бедра без обезболивающих. Именно тогда капитан команды Алия Мустафина поддержала ее и посоветовала сосредоточиться на следующих упражнениях, что помогло Ангелине показать лучший результат на брусьях.
Гимнастка увлекается творчеством Эриха Марии Ремарка и Рэя Брэдбери, а также является преданной фанаткой футбольного клуба «Спартак».
Спортивные достижения Ангелины Мельниковой:
- Чемпионка мира в индивидуальном многоборье 2025 года.
- Чемпионка Олимпийских игр 2020 года в командном первенстве.
- Бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в личном многоборье и вольных упражнениях.
- Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве.
- Двукратный серебряный призер чемпионата мира в командном первенстве (2018, 2019).
- Двукратный бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в личном многоборье и вольных упражнениях.
- Двукратная чемпионка Европейских игр 2019 года.
- Четырехкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018, 2021).