Татьяна Тотьмянина(Фото: Instagram* @tatianatotmyanina)

Татьяна Тотьмянина — выдающаяся российская фигуристка, олимпийская чемпионка, чья судьба поражает своей драматичностью. Её жизненный путь — это череда суровых испытаний: от нищеты в детстве и ужасающей травмы на льду до сложных отношений, борьбы за жизнь новорождённой дочери и серьёзных проблем со здоровьем. Однако все эти трудности лишь закалили её характер, превратив в символ невероятной стойкости и силы воли. 2 ноября спортсменка отмечает своё 44-летие. О головокружительных спортивных победах и непростой личной жизни Татьяны Тотьмяниной — в материале «Радио 1».





Содержание Триумф на льду и тяжелое детство Личная жизнь Татьяны Тотьмяниной и сложные отношения с Ягудиным Материнство: борьба за жизнь дочери Испытание вне льда Жизнь Тотьмяниной сегодня



Триумф на льду и тяжелое детство

«Бывало, приходили с мамой домой, забьëмся в своей комнате, думаем, никого дома нет. Бабушка не давала отцу жить в квартире, поэтому он взял и ушёл. Мама посчитала это предательством», — цитирует фигуристку championat.com.

«Находиться в квартире было опасно. Для мамы физически, а для меня психологически. Нам пришлось переехать к маме на работу — на склад — и там жить. Мы спали, обнявшись на сдвинутых стульях, но это были безопасные ночи», — вспоминала Татьяна.

Личная жизнь Татьяны Тотьмяниной и сложные отношения с Ягудиным

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина(Фото: Instagram* @tatianatotmyanina)



«Когда становилось всё хорошо и спокойно — мы расставались. Я снимала квартиру и уезжала. Через некоторое время мы снова съезжались. Потом снова у кого-то что-то в голове торкало. Раза 4-5 это точно было. Так мы поменяли несколько адресов», — вспоминала Тотьмянина.

Материнство: борьба за жизнь дочери

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина с дочерями Елизаветой и Мишелью (Фото: Instagram* @tatianatotmyanina)



Испытание вне льда

Татьяна Тотьмянина(Фото: Instagram* @tatianatotmyanina)



Жизнь Тотьмяниной сегодня

«Она стала совершенно гениальной женщиной с нереальным количеством знаний и глубоким пониманием жизни».