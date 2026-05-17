Собственный бренд одежды, миллионы на рекламе и тайный жених: как живет Алина Загитова после завершения карьеры?

Алина Загитова (Фото: Instagram*@azagitova)

Одна из самых титулованных фигуристок страны Алина Загитова 18 мая отмечает свой 24-й день рождения. Впервые о спортсменке заговорили в 2016 году после ее выступления в финале юниорской серии Гран-При в Марселе, где она установила три юниорских мировых рекорда. За последующие три года карьеры спортсменка выиграла все титулы в мировом фигурном катании, и в конце 2019 года объявила о паузе в выступлениях. О том, как сейчас живет фигуристка, читайте в материале «Радио 1».




Старт карьеры

Алина Загитова родилась 18 мая 2002 года в Ижевске. Ее родителями стали хоккейный тренер, в прошлом профессиональный хоккеист Ильназ Загитов и домохозяйка Лейсан Загитова. Алина начала свою карьеру в фигурном катании в возрасте четырёх лет в городе Альметьевск, Республика Татарстан. В этот город семья Загитовых переехала, когда Ильназ Загитов получил предложение тренировать местную хоккейную команду. Первым тренером Алины стала Дамира Пичугина.

В 2008 году семья вернулась в Ижевск, и Загитова начала заниматься фигурным катанием под руководством тренера Натальи Антипиной. В возрасте шести лет она перешла в секцию художественной гимнастики, но вскоре мать снова привела её на каток. За время своего детства Загитова семь раз пыталась оставить фигурное катание и всегда возвращалась на лед.

Поворотным моментом в жизни Загитовой стал переезд её семьи в столицу в 2014 году. Родители искали для неё новые стимулы и верили, что переход к опытному тренеру откроет перед ней больше перспектив для развития. Алина Загитова успешно прошла отбор в группу к Этери Тутберидзе, и уже через два года продемонстрировала впечатляющие результаты на этапе юниорского Гран-при.

Звезда фигурного катания

В конце 2016 года Алина стала победительницей юниорского этапа Гран-При в Марселе. Она также установила три мировых рекорда среди юниоров: по баллам за обе программы и по общей сумме баллов. В дебютном для себя взрослом чемпионате России, который состоялся зимой 2016 года, она заняла второе место. А весной 2017 года она одержала победу на юниорском первенстве. Загитова получила право представлять Россию на чемпионате мира среди юниоров в Тайбэе, и она уверенно выиграла.

Загитова дважды выступала на чемпионатах Европы и дважды — на чемпионатах мира. На европейском первенстве она стала обладательницей золотой и серебряной медалей. На чемпионате мира она смогла одержать победу только со второй попытки, в 2019 году, а в первый раз осталась без награды.

В 2018 году на Олимпийских играх в Пхёнчхане Алина Загитова продемонстрировала выдающееся мастерство, установив новый мировой рекорд в короткой программе — 82,92 балла. В произвольной программе «Дон Кихот» она продемонстрировала уникальное выступление, выполнив все прыжки во второй части программы, что повысило их стоимость на 10%.

За три с половиной года упорной работы Алина Загитова выиграла все титулы в мировом фигурном катании, собрав так называемый «большой шлем». Она стала первой в истории России и второй в мире фигуристкой, добившейся такого достижения.

13 декабря 2019 года фигуристка сообщила о своём решении завершить спортивную карьеру. Она отметила, что не собирается уходить из фигурного катания, однако с тех пор не участвует в соревнованиях.

После звездной карьеры

В 2020 году она успешно завершила обучение в школе и стала студенткой факультета журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Её специализация — «Продюсирование и культурная политика». Обучение на факультете завершилось в июле 2024 года. Одновременно с этим спортсменка начала обучение в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма по специальности «Подготовка спортсменов в области фигурного катания на коньках».

В 2020 году, когда Загитова начала свою карьеру на телевидении, ей предложили стать соведущей Алексея Ягудина в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Её дебют был успешным, и она продолжила вести проект в последующих сезонах. В 2021 году она впервые попробовала себя в качестве спортивного журналиста, освещая чемпионат России по фигурному катанию. Позже она также освещала зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.

Алина Загитова по-прежнему выходит на лед, но уже в качестве участника ледовых шоу. В 2023 году фигуристка запустила собственный бренд одежды AZ и активно участвует в рекламных компаниях, что приносит спортсменке неплохие доходы.

Личная жизнь

Алина Загитова с тайным избранником (Фото: Instagram*@azagitova)
Алина долгое время держала свою личную жизнь за семью замками, что, впрочем, только разжигало аппетит жёлтой прессы. Самый громкий слух начала 2025 года — её возможный роман с 44-летним хоккейным функционером и бизнесменом Романом Ротенбергом. Telegram-каналы взорвались информацией от «проверенных источников»: «Загитова — любовница Ротенберга».

Сам Ротенберг публично всегда восхищался фигуристкой, говоря: «Она на льду — это больше чем спорт, это искусство». Никаких официальных подтверждений от пары не поступало.

Но финал весны 2026 года расставил точки над «i». В мае, незадолго до дня рождения, Загитова рассекретила новые отношения. В соцсетях появилось фото, где она сидит на плечах у мужчины со спины. Подпись стала настоящей сенсацией: «Мы не афишируем, но и не скрываем».

Скандалы

Скандалы преследовали Загитову даже тогда, когда она просто выходила на лёд в шоу. Весной 2026 года на турнире шоу-программ «Русский вызов» Алина представила глубоко личный номер в татарском стиле — дань уважения своим корням. Казалось бы, публика рыдала, номер с качелями был пронизан ностальгией, но не тут-то было. Жюри, в составе которого были её вечная соперница Евгения Медведева и Михаил Коляда, выставили Алине самые низкие баллы.

Это вновь вскрыло старую рану. Конфликт между Медведевой и Загитовой — классика жанра. Ещё во время Олимпиады в Пхёнчхане Татьяна Тарасова, комментируя победу Алины, называла её лишь «малой», демонстрируя симпатию к Евгении.

Как сейчас живет Загитова

В 2026 году Загитова запустила собственное реалити-шоу «Формула льда», где выступает в роли наставника для пятерых детей из разных уголков России. Это уже не просто роль спортсменки, это роль продюсера и ментора.

Параллельно она провела грандиозный весенний тур Team Tutberidze «Чемпионы на льду». Сама Этери Георгиевна и Даниил Глейхенгауз поставили для неё программу, в которой Алина предстала в образе Клеопатры. Промо-ролики команда подписала коротко, но емко: «Сильная, притягательная и по-настоящему завораживающая». Кроме того, Алина возвращается на телевидение: она снова в кресле ведущей шоу «Ледниковый период» в паре с Алексеем Ягудиным.

