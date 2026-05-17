Собственный бренд одежды, миллионы на рекламе и тайный жених: как живет Алина Загитова после завершения карьеры?
Одна из самых титулованных фигуристок страны Алина Загитова 18 мая отмечает свой 24-й день рождения. Впервые о спортсменке заговорили в 2016 году после ее выступления в финале юниорской серии Гран-При в Марселе, где она установила три юниорских мировых рекорда. За последующие три года карьеры спортсменка выиграла все титулы в мировом фигурном катании, и в конце 2019 года объявила о паузе в выступлениях. О том, как сейчас живет фигуристка, читайте в материале «Радио 1».
Старт карьерыАлина Загитова родилась 18 мая 2002 года в Ижевске. Ее родителями стали хоккейный тренер, в прошлом профессиональный хоккеист Ильназ Загитов и домохозяйка Лейсан Загитова. Алина начала свою карьеру в фигурном катании в возрасте четырёх лет в городе Альметьевск, Республика Татарстан. В этот город семья Загитовых переехала, когда Ильназ Загитов получил предложение тренировать местную хоккейную команду. Первым тренером Алины стала Дамира Пичугина.
В 2008 году семья вернулась в Ижевск, и Загитова начала заниматься фигурным катанием под руководством тренера Натальи Антипиной. В возрасте шести лет она перешла в секцию художественной гимнастики, но вскоре мать снова привела её на каток. За время своего детства Загитова семь раз пыталась оставить фигурное катание и всегда возвращалась на лед.
Поворотным моментом в жизни Загитовой стал переезд её семьи в столицу в 2014 году. Родители искали для неё новые стимулы и верили, что переход к опытному тренеру откроет перед ней больше перспектив для развития. Алина Загитова успешно прошла отбор в группу к Этери Тутберидзе, и уже через два года продемонстрировала впечатляющие результаты на этапе юниорского Гран-при.
Звезда фигурного катания
В конце 2016 года Алина стала победительницей юниорского этапа Гран-При в Марселе. Она также установила три мировых рекорда среди юниоров: по баллам за обе программы и по общей сумме баллов. В дебютном для себя взрослом чемпионате России, который состоялся зимой 2016 года, она заняла второе место. А весной 2017 года она одержала победу на юниорском первенстве. Загитова получила право представлять Россию на чемпионате мира среди юниоров в Тайбэе, и она уверенно выиграла.
Загитова дважды выступала на чемпионатах Европы и дважды — на чемпионатах мира. На европейском первенстве она стала обладательницей золотой и серебряной медалей. На чемпионате мира она смогла одержать победу только со второй попытки, в 2019 году, а в первый раз осталась без награды.
В 2018 году на Олимпийских играх в Пхёнчхане Алина Загитова продемонстрировала выдающееся мастерство, установив новый мировой рекорд в короткой программе — 82,92 балла. В произвольной программе «Дон Кихот» она продемонстрировала уникальное выступление, выполнив все прыжки во второй части программы, что повысило их стоимость на 10%.
За три с половиной года упорной работы Алина Загитова выиграла все титулы в мировом фигурном катании, собрав так называемый «большой шлем». Она стала первой в истории России и второй в мире фигуристкой, добившейся такого достижения.
13 декабря 2019 года фигуристка сообщила о своём решении завершить спортивную карьеру. Она отметила, что не собирается уходить из фигурного катания, однако с тех пор не участвует в соревнованиях.
После звездной карьеры
В 2020 году она успешно завершила обучение в школе и стала студенткой факультета журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Её специализация — «Продюсирование и культурная политика». Обучение на факультете завершилось в июле 2024 года. Одновременно с этим спортсменка начала обучение в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма по специальности «Подготовка спортсменов в области фигурного катания на коньках».
В 2020 году, когда Загитова начала свою карьеру на телевидении, ей предложили стать соведущей Алексея Ягудина в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Её дебют был успешным, и она продолжила вести проект в последующих сезонах. В 2021 году она впервые попробовала себя в качестве спортивного журналиста, освещая чемпионат России по фигурному катанию. Позже она также освещала зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.
Алина Загитова по-прежнему выходит на лед, но уже в качестве участника ледовых шоу. В 2023 году фигуристка запустила собственный бренд одежды AZ и активно участвует в рекламных компаниях, что приносит спортсменке неплохие доходы.
Личная жизньАлина долгое время держала свою личную жизнь за семью замками, что, впрочем, только разжигало аппетит жёлтой прессы. Самый громкий слух начала 2025 года — её возможный роман с 44-летним хоккейным функционером и бизнесменом Романом Ротенбергом. Telegram-каналы взорвались информацией от «проверенных источников»: «Загитова — любовница Ротенберга».
Сам Ротенберг публично всегда восхищался фигуристкой, говоря: «Она на льду — это больше чем спорт, это искусство». Никаких официальных подтверждений от пары не поступало.
Но финал весны 2026 года расставил точки над «i». В мае, незадолго до дня рождения, Загитова рассекретила новые отношения. В соцсетях появилось фото, где она сидит на плечах у мужчины со спины. Подпись стала настоящей сенсацией: «Мы не афишируем, но и не скрываем».
Скандалы
Это вновь вскрыло старую рану. Конфликт между Медведевой и Загитовой — классика жанра. Ещё во время Олимпиады в Пхёнчхане Татьяна Тарасова, комментируя победу Алины, называла её лишь «малой», демонстрируя симпатию к Евгении.
Как сейчас живет Загитова
В 2026 году Загитова запустила собственное реалити-шоу «Формула льда», где выступает в роли наставника для пятерых детей из разных уголков России. Это уже не просто роль спортсменки, это роль продюсера и ментора.
Параллельно она провела грандиозный весенний тур Team Tutberidze «Чемпионы на льду». Сама Этери Георгиевна и Даниил Глейхенгауз поставили для неё программу, в которой Алина предстала в образе Клеопатры. Промо-ролики команда подписала коротко, но емко: «Сильная, притягательная и по-настоящему завораживающая». Кроме того, Алина возвращается на телевидение: она снова в кресле ведущей шоу «Ледниковый период» в паре с Алексеем Ягудиным.