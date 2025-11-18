Завершила карьеру на пике, открыла собственное шоу и собралась замуж за танцора: Фигуристке Евгении Медведевой 26 лет
Евгения Медведева — легенда российского фигурного катания, чья карьера стала символом триумфа и сложных решений. От завоевания мировых титулов до активной жизни в медиа её путь всегда находился в фокусе внимания. 19 ноября фигуристке исполняется 26 лет. О том, какими проектами и личным счастьем наполнена её жизнь сегодня, читайте в материале «Радио 1».
Звездный путь Евгении МедведевойЕвгения Медведева, двукратная чемпионка мира и Европы, стала символом эпохи в российском фигурном катании. Встав на коньки в три с половиной года, Евгения с 2007 года тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. Ее переход во взрослый спорт в сезоне 2015-2016 был подобен метеору. Она два года подряд не знала поражений, выиграв подряд два чемпионата мира (2016, 2017) и Европы (2016, 2017), а также два финала Гран-при. Она устанавливала мировые рекорды, став первой фигуристкой, набравшей более 80 баллов в короткой программе и 240 в сумме.
Пиком спортивного противостояния стала Олимпиада-2018 в Пхёнчхане, где Медведева с мировым рекордом в короткой программе завоевала серебряную медаль в личном зачете, уступив своей партнерше по группе Алине Загитовой всего 1,31 балла. Этот период был омрачен не только конкуренцией, но и травмой — стрессовым переломом ноги.
В мае 2018 года, после 11 лет совместной работы, Медведева приняла скандальное решение уйти от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Основной версией этого шага называют обиду фигуристки на то, что Тутберидзе не удержала Загитову в юниорах еще на год. Однако в 2020 году, столкнувшись с проблемами со здоровьем и ограничениями во время пандемии, она вернулась в группу Тутберидзе, а в 2021 году де-факто завершила соревновательную карьеру.
Личная жизнь: от слухов до помолвкиЕсли о своих спортивных успехах Медведева говорила открыто, то личную жизнь она всегда старалась оградить от посторонних глаз. За это время в СМИ появлялась информация о нескольких романах фигуристки. В 2023 году Евгения подтвердила отношения с фигуристом Дмитрием Чигиревым, но в 2024 году пара рассталась.
С июля 2025 года стало известно о новых отношениях Медведевой. Ее избранником стал Ильдар Гайнутдинов — ведущий солист Театра танца Аллы Духовой «Todes» и приглашенный солист Большого театра. Пара познакомилась осенью 2024 года на съемках телепроекта ТНТ «Звёздные танцы». По словам Ильдара, их рабочие репетиции постепенно переросли в нечто большее, и после окончания проекта они поняли, что не могут друг без друга.
7 ноября 2025 года Гайнутдинов сделал Евгении предложение руки и сердца на одной из московских крыш, и она ответила «да». Трогательное видео, где Ильдар встает на одно колено, а Евгения не может сдержать слез счастья, она опубликовала в своих социальных сетях.
Жизнь после большого спортаЗавершив выступления, Евгения Медведева не рассталась со льдом и нашла себя в новых амплуа. Ее жизнь сегодня насыщена творческими и медийными проектами. Она является постоянной участницей различных ледовых шоу, в том числе проектов Ильи Авербуха. Также Медведева пробует себя в роли телеведущей — она вела этап Гран-при в Казани и является автором и продюсером собственного интервью-шоу «Без комментариев».
В 2022 году Евгения с отличием окончила Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ). Она также известна как талантливый рисовальщик и в 2019 году даже запустила собственный мерч со своими иллюстрациями. Среди ее увлечений — японская культура, аниме (особенно «Сейлор Мун») и стрип-пластика. Евгения Медведева прошла путь от всемирно известной чемпионки до многогранной медиаличности, сумев найти свое место и счастье после завершения карьеры. Ее история продолжается, и следующая глава, судя по всему, будет связана с созданием семьи.