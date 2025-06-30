Мушки перед глазами: причины, симптомы заболеваний и методы диагностики

30 июня 2025, 12:35

Фото: РИА Новости/ Евгений Епанчинцев

Мушки перед глазами — распространённое явление, с которым сталкивался практически каждый человек. Эти плавающие точки, нити или паутинки особенно хорошо заметны при взгляде на светлый фон. В большинстве случаев они безобидны, но иногда могут сигнализировать о серьёзных проблемах со зрением. О том, что представляют собой мушки перед глазами и при каких заболеваниях они появляются, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что такое мушки перед глазами? Когда появляются мушки перед глазами? Мушки как симптом заболеваний Диагностика при мушках перед глазами



Что такое мушки перед глазами?

Когда появляются мушки перед глазами?

Возрастные изменения

Резкие движения глаз:

Контрастный фон:

Травматические воздействия:

Воспалительные заболевания:

Чрезмерные зрительные нагрузки:

Ортостатические изменения:

Мушки как симптом заболеваний

Фото: РИА Новости/ Павел Львов



Своевременная диагностика позволяет предотвратить необратимые изменения и сохранить зрение

Диагностика при мушках перед глазами

Фото: РИА Новости/ Кирилл Брага

