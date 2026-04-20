Девушка в Раменках отвергла миллион красных роз, которые завозили в подъезд всю ночь
В московском жилом комплексе «Настоящее» на улице Винницкая девушка отвергла миллион роз, которые преподнёс ей поклонник. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва М125».
Необычный подарок появился в здании 19 апреля. Очевидцы писали, что курьеры доставляли и выгружали цветы всю ночь — красные лепестки заполнили целый подъезд первого этажа. По изначальной оценке соседей, прибыл один миллион роз. Такой заказ обошелся примерно в 70 миллионов рублей, но никто не спешил его забирать.
К вечеру выяснилось, что девушка отказалась от дорогостоящего подарка. По словам владельца цветочного магазина, ей не понравился цвет букетов. Пришлось загрузить розы обратно в грузовик и увезти. В домовом чате появились кадры, на которых можно было увидеть весь процесс.
