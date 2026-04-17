Миллионы россиян могут подпасть под усиленный контроль ФНС из-за переводов на карты
«Известия»: До 10 млн россиян могут попасть под контроль ФНС за переводы на карту
Около десяти миллионов россиян могут попасть под усиленный контроль ФНС из-за переводов на карты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.
Напомним, что в конце марта в Госдуму внесли законопроект, который обяжет Центробанк передавать налоговикам сведения о физических лицах, чьи операции могут указывать на незарегистрированный бизнес.
В случае принятия мера заработает с 2027 года, и в России начнёт действовать автоматический контроль крупных безналичных поступлений на счета граждан. Если за год сумма превышает 2,4 миллиона рублей, а происхождение денег не подтверждено, налоговая заинтересуется такими операциями.
Под самое пристальное наблюдение попадут россияне, регулярно получающие оплату за услуги, аренду или продажу товаров, но не оформившие статус индивидуального предпринимателя или самозанятого. «Известия» уточняют, что новые правила могут затронуть от семи до десяти миллионов человек.
Директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков добавил, что в первую очередь контроль ощутят граждане с регулярными поступлениями от 200 тысяч рублей в месяц. Эксперты также прогнозируют рост «серых» схем, включая дробление доходов между родственниками или использование посредников.