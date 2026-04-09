Агроэксперт отметил рост сельского хозяйства в России при санкциях

Агроэксперт Березнюк: объем сельхозпродукции вырос на 5% в 2025 году

Вопреки санкционному давлению, российское сельское хозяйство не только сохраняет устойчивость, но и демонстрирует положительную динамику.





Об этом в беседе с RT рассказал управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк. В 2025 году общий объем производства сельскохозяйственной продукции в России вырос на 5%. Как отметил эксперт, ключевые показатели самообеспеченности, установленные Доктриной продовольственной безопасности, либо значительно превышены, либо приближаются к целевым уровням.





«На сегодня самообеспеченность России по зерну достигла 161%. По рыбе и рыбопродуктам — 128,8%, по мясу — 102%. Самообеспеченность картофелем, исходя из итогов прошлого года и прогнозных значений на 2026 год, составила 97,9%», — добавил собеседник.



