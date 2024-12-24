АКРА: санкции против российских алмазов навредят и африканским странам

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Согласно исследованию Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) санкции, которые ввели против российских алмазов, могут навредить странам Африки. Его результаты процитировало ТАСС.
Эксперты обратили внимание, что доля российских алмазов на рынке составляет 30 процентов. Также на территории Российской Федерации располагается 60 процентов доказанных мировых запасов данных драгоценных камней. Тем африканским странам, доходы которых по большей части зависят от продажи минерала, из-за санкций против российских алмазов будет необходимо сертифицировать каждый камень для подтверждения географии его происхождения.
В АКРА полагают, что такое положение обернется ростом издержек для этих стран. Потом издержки повлияют и на всю отрасль.
Ранее на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе премьер-министр республики Роберт Фицо заявил, что Словакия намерена блокировать возможные санкции Евросоюза в отношении российской атомной энергетики в случае попыток их введения.
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В АКРА полагают, что такое положение обернется ростом издержек для этих стран. Потом издержки повлияют и на всю отрасль.
Ранее на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе премьер-министр республики Роберт Фицо заявил, что Словакия намерена блокировать возможные санкции Евросоюза в отношении российской атомной энергетики в случае попыток их введения.
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Ольга Енгалычева