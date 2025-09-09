Акции Apple упали после презентации iPhone 17 на фоне ожиданий инвесторов
Акции американской компании Apple снизились на бирже NASDAQ после презентации новых смартфонов iPhone 17. По данным на 9 сентября, стоимость ценных бумаг упала до $234,07, что отражает осторожную реакцию инвесторов на обновление линейки устройств.
Аналитики связывают эту динамику с отсутствием прорывных инноваций в новых устройствах, а также с сохранением высоких цен на флагманские модели, сообщают Известия.
Представленные смартфоны включают базовый iPhone 17 стоимостью от $799, ультратонкий iPhone Air от $999 и топовые iPhone 17 Pro и Pro Max по цене от $1099 и $1199 соответственно.
Эксперты отмечают, что рост цен на iPhone 17 Pro Max до $1999 за версию с 2 ТБ памяти мог дополнительно повлиять на настроения инвесторов, опасающихся снижения потребительского спроса в условиях экономической неопределенности. Это первое повышение цен за последние семь лет, что может свидетельствовать о изменении стратегии компании.
