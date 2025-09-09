Акции Apple упали после презентации iPhone 17 на фоне ожиданий инвесторов

09 сентября 2025, 23:52

Стоимость ценных бумаг Apple снизилась до $234,07 после анонса новых смартфонов

Фото: iStock/ Uladzimir Zuyeu

Акции американской компании Apple снизились на бирже NASDAQ после презентации новых смартфонов iPhone 17. По данным на 9 сентября, стоимость ценных бумаг упала до $234,07, что отражает осторожную реакцию инвесторов на обновление линейки устройств.