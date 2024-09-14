Аналитик рассказал о повышении зарплат нескольких категорий россиян с 1 октября

Главным внутренним риском для экономики России является исчерпание производственных мощностей и рабочей силы, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. По ее данным, в таком случае любая попытка стимулировать спрос будет неизбежно вести за собой рост цен без роста производства.