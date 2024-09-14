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Аналитик рассказал о повышении зарплат нескольких категорий россиян с 1 октября

Аналитик Ляшок: зарплаты преподавателей вузов и медработников увеличат на 5,1%
14 сентября 2024, 04:07
Фото: istock/Oleg Elkov

Фото: istock/Oleg Elkov

Зарплата преподавателей федеральных вузов, сотрудников медицинских учреждений и ряда других работников с 1 октября вырастет на 5,1%. Об этом РИА Новости сообщил ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы Виктор Ляшок.
По словам эксперта, на повышение зарплаты также могут рассчитывать работники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданские служащие силовых структур.

Собеседник уточнил, что количество сотрудников, имеющих право на расчет индекса, ограничено, так как большинство образовательных и медицинских учреждений имеют региональный статус.



Ранее россиянам с зарплатой от 75 тысяч рублей предложили воспользоваться сельской ипотекой под 3% годовых, как заявил глава направления анализа банковской деятельности университета «Синергия» Антон Рогачевский.

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В Подмосковье с начала года выдали 150 субсидий на маркетплейсы и франшизы
13 сентября 2024, 22:14

Фото: iStock / Elena Chelyshevaist

В Московской области с начала года выдали более 150 субсидий по региональным программам поддержки предпринимателей «Маркетплейсы» и «Франшизы». Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«В 2024 году получателями субсидий по программе «Маркетплейсы» стали 98 предпринимателей. Сумма поддержки превысила 24 млн рублей. Субсидии на развитие бизнеса по франшизам получили 53 предпринимателя. Объем поддержки составил 22,5 млн рублей. Заявки на участие в этих программах принимают весь год, и общее количество получателей этих мер поддержки до конца года увеличится», – подчеркнула Зиновьева.
В рамках программы «Маркетплейсы» предприниматели могут возместить до 50% затрат по продвижению и реализации продукции через маркетплейсы. Максимальный размер субсидии для одного получателя – 500 тыс. рублей за весь период реализации программы.

Максимальный размер субсидии по программе «Франшизы» для подмосковных франшиз составляет 2 млн рублей, но более 50% затрат, для других франшиз 1 млн рублей и также до 50% затрат. Узнать условия программ «Маркетплейсы» и «Франшизы», а также подать заявку на эти субсидии можно на Инвестиционном портале Московской области.

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Работу в Подмосковье с начала года нашли 10 тыс. жителей с инвалидностью
13 сентября 2024, 22:02

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В этом году в Московской области на работу устроились более 10 тыс. жителей с инвалидностью. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«В нашем регионе свыше 14 тыс. квотируемых рабочих мест для людей с инвалидностью. Обычно должность и специальность подбирают индивидуально для каждого, учитывая особенности здоровья - например, кладовщик, менеджер, оператор оборудования. В этом году в Подмосковье трудоустроены более 10 тыс. инвалидов», – рассказала первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.
Как отметили в Министерстве социального развития Подмосковья, получить помощь в поиске работы и подобрать подходящие вакансии по квотируемым рабочим местам можно у сотрудников Центра занятости региона. Это можно это сделать и самостоятельно на портале trudvsem.ru, применив фильтр «Трудоустройство инвалидов».

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Россиянам раскрыли, когда ключевая ставка может быть снижена
Аналитик Васильев допустил снижение ключевой ставки в 2025 году
13 сентября 2024, 20:03

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что возможность снизить ключевую ставку для Центробанка может появиться в 2025 году.
Он также назвал вероятным сценарий, при котором ключевая ставка к концу следующего года может снизиться до 14%, но риски могут сместиться в сторону более высоких значений.

«В рисковом сценарии, если инфляция к концу этого года будет складываться выше 8%, мы допускаем, что Банк России в ближайшие месяцы может повысить ключевую ставку до 21-22%. Заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономике останутся дорогими еще долго, а, вероятно, и еще подорожают», — добавил в беседе с Газета.ру Васильев.

Ранее эксперт по фондовому рынку Александр Шепелев заявил, что после повышения ЦБ ключевой ставки до 19% российская валюта значительно укрепилась.

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#инфляция
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Финэксперт Шепелев заявил об укреплении рубля на фоне увеличения ключевой ставки
13 сентября 2024, 19:56

Фото: iStock/spaxiax

Эксперт по фондовому рынку Александр Шепелев заявил, что после повышения ЦБ ключевой ставки до 19% российская валюта значительно укрепилась.
«Сценарий ужесточения денежно-кредитной политики априори положителен для рубля, так как рублевые сбережения становятся привлекательнее, а спрос на кредитование, в том числе под импорт охлаждается. Высокие ставки помогут сдерживать ослабление рубля, наметившееся после спада нефтяных цен конца лета-начала сентября, но базово курс продолжит определяться экспортно-импортными потоками», — объяснил в беседе с Газета.ру Шепелев.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о том, что главным внутренним риском для экономики России является исчерпание производственных мощностей и рабочей силы.

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#экономика
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Набиуллина раскрыла главную угрозу для экономики России
Набиуллина: главным риском для РФ является истощение мощностей и рабочей силы
13 сентября 2024, 18:44

Фото: сайт Центробанка РФ

Главным внутренним риском для экономики России является исчерпание производственных мощностей и рабочей силы, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. По ее данным, в таком случае любая попытка стимулировать спрос будет неизбежно вести за собой рост цен без роста производства.
«Главным внутренним риском является исчерпание доступных производственных мощностей и рабочей силы. В такой ситуации любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить исключительно к росту цен без роста производства», — пояснила она.
По словам Набиуллиной, также есть риски в сфере инфляционных ожиданий, которые могут надолго задержаться на высоком уровне. Основные показатели, которые на них влияют — вероятное усиление «геополитического давления», а также «более сильное замедление крупнейших экономик мира», которое повлияет на российский экспорт, и, соответственно, на рубль.

Напомним, Банк России сегодня, 13 сентября, вновь повысил ключевую ставку, но лишь на 1 процентный пункт — до 19% годовых, что является максимальным с апреля 2022 года размером ставки, когда она достигала 20%.

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#банк россии
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Четыре подмосковные фермы завоевали гранты «Агротуризм»
13 сентября 2024, 17:09

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Конкурсный отбор на грант Минсельхоза России «Агртуризм» прошли четыре фермерских хозяйства Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«В число победителей вошло фермерское хозяйство «Былинкино», где производят молочную продукцию и сыры. Там собираются устраивать экскурсии и мастер-классы. Грант выиграл также эко-проект «Хутор Спасский», где производят премиальную ягнятину и развивают сельский туризм, проект фермерского хозяйства Шаньшиной Т.И. по разведению крупного рогатого скота и проект фермерского хозяйства Юрко О.В. по развитию декоративного садоводства», — говорится в сообщении.
Полученный грант фермеры смогут использовать на благоустройство, приобретение и монтаж туристского оборудования и объектов развлекательной инфраструктуры и пр.

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#московская область
#подмосковье
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Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых
ЦБ повысил ключевую ставку до максимального с апреля 2022 размера в 19% годовых
13 сентября 2024, 13:39

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Банк России сегодня, 13 сентября, вновь повысил ключевую ставку, но лишь на 1 процентный пункт — до 19% годовых, что является максимальным с апреля 2022 года размером ставки, когда она достигала 20%.
«Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых», — говорится в сообщении регулятора.
Ранее Центробанк РФ показал проект с четырьмя возможными направлениями кредитно-денежной политики на 2027 год, который включает базовый и три дополнительных сценария по развитию экономики России в этот период. Согласно основному прогнозируемому сценарию, в 2025 году инфляция снизится до 4-4,5 процентов, а после закрепится на уровне четырех процентов. Для достижения этой цели ЦБ будет поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, в том числе за счет высокой ключевой ставки.

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«Немыслимые нарушения»: Молдавия затеяла масштабную аферу против России
Аналитик Гривач: цены на газ в Молдавии сильно выросли из-за действий Кишинёва
13 сентября 2024, 12:00

Фото: iStock/NiseriN

Власти Молдавии продолжают отрицать долг перед «Газпромом», несмотря на продление контракта с Россией и продолжение поставок российского газа. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что власти страны потребовали провести аудит и проверить сумму платежей за всё время для подтверждение наличия долга. В результате компании-эксперты из Норвегии и Британии пришли к выводу, что большая часть суммы не может быть взыскана в связи с истечением срока давности. Молдавия, в свою очередь, заявила о готовности выплатить лишь 8,6 миллиона долларов.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с агентством заявил, что Молдавия в данном вопросе повела себя «нечистоплотно», поэтому проведение конструктивных переговоров под большим вопросом.

По его словам, аудит долга был проведён с многочисленными нарушениями, а «Газпром» его не акцептовал, поскольку по-прежнему ждёт погашения долга.

Согласно заключённому ранее контракту, «Газпром» должен был прекратить поставку газа. Однако экспорт в размере 5,7 миллионов кубометров в день продолжается, прежде всего в Приднестровье.

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Производство сливочного масла в Подмосковье за год нарастили на 16%
12 сентября 2024, 21:26

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Производители Московской области за семь месяцев 2024 года выпустили 6,9 тыс. тонн сливочного масла и масляных паст. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Среди ведущих предприятий по производству сливочного масла в Подмосковье там назвали АО «Озерецкий молочный комбинат» из Дмитровского городского округа, выпускающий продукцию под брендами «Экомилк», «Экомилк Соло», «Сливочное масло Ромб», «Альпийская коровка» и «Деревенское подворье»; «Завод стерилизованного молока «Можайский» и ООО «БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ» в Дмитровском округе.

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