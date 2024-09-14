Аналитик рассказал о повышении зарплат нескольких категорий россиян с 1 октября

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Зарплата преподавателей федеральных вузов, сотрудников медицинских учреждений и ряда других работников с 1 октября вырастет на 5,1%. Об этом РИА Новости сообщил ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы Виктор Ляшок.
По словам эксперта, на повышение зарплаты также могут рассчитывать работники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданские служащие силовых структур.
Собеседник уточнил, что количество сотрудников, имеющих право на расчет индекса, ограничено, так как большинство образовательных и медицинских учреждений имеют региональный статус.
Ранее россиянам с зарплатой от 75 тысяч рублей предложили воспользоваться сельской ипотекой под 3% годовых, как заявил глава направления анализа банковской деятельности университета «Синергия» Антон Рогачевский.
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Собеседник уточнил, что количество сотрудников, имеющих право на расчет индекса, ограничено, так как большинство образовательных и медицинских учреждений имеют региональный статус.
Ранее россиянам с зарплатой от 75 тысяч рублей предложили воспользоваться сельской ипотекой под 3% годовых, как заявил глава направления анализа банковской деятельности университета «Синергия» Антон Рогачевский.
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Александр Климов