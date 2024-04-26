Аналитики прогнозируют сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых

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Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 16%, но допускаем ужесточение сигнала о перспективах денежно-кредитной политики через повышение прогноза средней ключевой ставки на 2024-2025 годы», — заявил главный аналитик ПСБ Денис Попов.С ним также согласился старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Он предположил, что Банк России может дать сигнал о необходимости сохранения высокой ключевой ставки на более длительный период, чем ожидалось.
Эксперт отметил, что ускорение корпоративного и потребительского кредитования в марте свидетельствуют на преждевременность снижения ставки.
Ранее сообщалось, что ЦБ РФ обсудит с депутатами Госдумы меры по борьбе с мошенничеством. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак