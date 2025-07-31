Павел Дуров сообщил о предложении $25 млн за никнейм в Telegram

31 июля 2025, 00:58

Дуров: никнейм @crypto в Telegram получил предложение о продаже за $25 млн

Фото: iStock/Nestea06

Владелец никнейма @crypto в Telegram получил предложение о продаже цифрового имени за $25 млн, что в 71 раз превышает его первоначальную стоимость при покупке 2,5 года назад за $350 тыс., заявил основатель мессенджера Павел Дуров.





Цифровой идентификатор @crypto был приобретённ в январе 2023 года. Никнейм стал объектом рекордной сделки в истории платформы. Павел Дуров не раскрыл личности покупателя, однако подчеркнул, что подобные предложения отражают растущую ценность цифровых активов в экосистеме Telegram.





«Недавно обладатель цифрового имени получил предложение на $25 млн», — отметил основатель мессенджера.

