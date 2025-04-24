В аэропортах Москвы и Калуги введены временные ограничения на полеты

Фото: iStock/Sitikka
В аэропортах Жуковский (в Московской области) и Грабцево (Калуга) введены временные ограничения на работу по приему и отправке воздушных судов для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своём Telegram-канале.
«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — указали в Росавиации.Воздушные гавани перестали принимать и отправлять рейсы с 00:45 (Калуга) и 01:00 (Жуковский) по московскому времени. По данным ведомства, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортов предпринимают все меры для минимизации рисков.
Ограничения носят превентивный характер, но точные сроки их действия пока не уточняются.
Также «Радио 1» передавало, что на всей территории Липецкой области вечером 23 апреля в 23:00 был введен режим воздушной опасности.
В ночь с 23 на 24 апреля сообщалось, что президент США Дональд Трамп высказался о малой вероятности встречи с Путиным в Саудовской Аравии. Визит Трамп в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар пройдет с 13 по 16 мая.
Читайте также:
Под Пермью приёмные родители ограбили дочь после её совершеннолетия
«Решили, что никуда не полетим»: Ксения Бородина и Николай Сердюков дважды не смогли вылететь на концерт в Корею
«Мы сидим, приходят мужчины»: ведущая «Натальной карты» Олеся Иванченко впервые рассказала о работе в эскорте
Мария Моисеева