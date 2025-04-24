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В аэропортах Москвы и Калуги введены временные ограничения на полеты

Росавиация: Временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Жуковский и Калуга
Фото: iStock/Sitikka

Фото: iStock/Sitikka

В аэропортах Жуковский (в Московской области) и Грабцево (Калуга) введены временные ограничения на работу по приему и отправке воздушных судов для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своём Telegram-канале.
«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — указали в Росавиации.
Воздушные гавани перестали принимать и отправлять рейсы с 00:45 (Калуга) и 01:00 (Жуковский) по московскому времени. По данным ведомства, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортов предпринимают все меры для минимизации рисков.

Ограничения носят превентивный характер, но точные сроки их действия пока не уточняются.

Также «Радио 1» передавало, что на всей территории Липецкой области вечером 23 апреля в 23:00 был введен режим воздушной опасности.

В ночь с 23 на 24 апреля сообщалось, что президент США Дональд Трамп высказался о малой вероятности встречи с Путиным в Саудовской Аравии. Визит Трамп в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар пройдет с 13 по 16 мая.

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Юный сын Трампа Бэррон стал тайно дружить с однокурсниками через Xbox
23 апреля 2025, 22:13

Бэррон, Дональд и Мелания Трамп (Фото: РИА Новости/ Алексей Агарышев)

Младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон нашел способ дружить с однокурсниками, несмотря на необходимость все время думать о своей безопасности, сообщило издание Page Six со ссылкой на информатора.
19-летний сын президента США учится в Нью-Йоркском университете. Однако в кампусе он постоянно окружен охранниками, что мешает ему насладиться студенчеством в полной мере. Чтобы заводить друзей, Бэррон решил тайно общаться с ними через игровую консоль Xbox.

Свой ник сын Трампа передает лишь тем, с кем общался лично.

«Это культура геймерского братства», — отметил инсайдер.

В консоль встроен сервис, который позволяет юноше общаться с товарищами как текстовыми, так и голосовыми сообщениями.

Бэррон опасается давать другим студентам номер телефона, так как они могут слить его. Тогда сыну американского президента постоянно будут звонить разные люди, и он будет вынужден сменить номер. Отмечалось, что для онлайн-общения он также использует приложение Discord.

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Россию на похоронах Папы Римского Франциска представит министр культуры Любимова
23 апреля 2025, 19:25

Ольга Любимова (фото: Telegram @olga_b_lyubimova)

Россию на похоронах Папы Римского Франциска представит министр культуры Ольга Любимова. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Отмечается, что такое решение было принято главой государства Владимиром Путиным.

Напомним, что похороны Папы Римского Франциска состоятся 26 апреля.

Ранее сообщалось, что перстень, принадлежащий понтифику, будет уничтожен молотком. Ликвидация украшения будет осуществлена в ходе специальной церемонии. Это необходимо, чтобы избежать подделок, поскольку перстень традиционно использовался для проставления официальной печати. После этого кольцо положат в гроб Папы Римского.

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Скончался создатель «Богемской рапсодии» Рой Томас Бейкер
23 апреля 2025, 19:11

Фото: iStock/Boris Ipatov

Скончался один из самых успешных музыкальных продюсеров 1970-х и 80-х годов. Рой Томас Бейкер помогал создавать хиты для знаменитой группы Queen.
Бейкера не стало 12 апреля в его доме в Лейк-Хавасу-Сити в штате Аризона. Продюсеру было 78 лет. О его смерти стало известно из сообщения пресс-секретаря Боба Мерлиса, которое передаёт издание Super.

Рой Томас Бейкер помогал создавать хиты для таких групп, как Queen, The Cars, Journey, Mötley Crüe и Foreigner. Также он помогал продюсировать одну из самых нестандартных поп-композиций – «Богемскую рапсодию».

Ранее сообщалось, что на 80-м году жизни скончался Колин Берри, который на протяжении 25 лет комментировал «Евровидение».

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Патриарх Кирилл и папа римский обсуждали стоящие перед христианством вызовы
23 апреля 2025, 18:53

Фото: iStock/Photoboyko

РПЦ активно взаимодействовала с католической церковью в период понтификата покойного папы римского Франциска. Об этом сообщил секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям отец Стефан (Игумнов).
Он отметил, что сотрудничество началось после встречи папы Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Кубе в феврале 2016 года.

«В актуальной повестке взаимодействия были многие вопросы, касающиеся гуманитарного сотрудничества, миротворчества, совместного ответа на те вызовы, которые стоят сегодня перед всем христианским миром», — отметил отец Стефан в беседе с «Известиями».

Тем временем СМИ сообщили об отставке Клауса Шваба, который более полувека возглавлял Всемирный экономический форум в Давосе. Историк Руслан Калинчук в интервью Общественной Службе Новостей рассказал, что Шваб был «главой мирового теневого правительства».

«Конечно, никакой главой он, в действительности, не был. Шваб был застрельщиком. Человеком, который озвучивал мысли, крутившиеся в головах у левоглобалистской мировой элиты», — пояснил Калинчук.

Тем не менее Шваб давно заявлял о том, что собирается уйти в отставку. Однако сделал это он именно в тот день, когда умер Папа Римский Франциск. Предполагается, что эти события связаны друг с другом.

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Врач развеял известный миф о влиянии вина и кофе на сердце
Врач Григорьян: кофе и вино не влияют на сердце
23 апреля 2025, 18:47

Фото: iStock/Jozef Gruszczyk

Говорят, что потребление кофе и вина влияет на сердце. Если в первом случае — отрицательно, то во втором — положительно для сосудов. Правда это или очередной миф?
Кандидат медицинских наук, эндоваскулярный хирург, Ашот Григорьян в беседе с «Радио 1» развеял миф о влиянии кофе на развитие инфаркта.

«Если человек выпивает чашку кофе утром, в принципе это никак не повлияет на работу сердца, но если у него кофе каждые 15−20 минут, то риск развития аритмии сердца повышается», — прокомментировал эксперт.

По его словам, то же самое можно сказать про красное вино, которое якобы влияет на работу сосудов.

«В умеренных количествах любой алкогольный напиток не вредит. Но у каждого из нас свое понимание «умеренного». Кто-то может бутылку выпить и не заметить. Я считаю, что если алкоголь доставляет человеку удовольствие, при поведение соответствуют общепринятым нормам, то человек вполне может выпить бокал того самого вина за обедом», — поделился эксперт.

Однако он предупредил, что вино категорически не рекомендуется лицам, имеющим повышенную кислотность в желудке.

«Еще сбои в сердце связывают с солью, но все нужно употреблять в умеренном количестве», — заключил Григорьян.

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