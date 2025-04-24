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Трамп высказался о малой вероятности встречи с Путиным в Саудовской Аравии

Трамп: Встреча с Путиным скорее всего состоится после поездки в Саудовскую Аравию
Фото: iStock/Sven Loeffler

Фото: iStock/Sven Loeffler

Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии маловероятна, однако не исключил её проведения позже. Об этом американский президент сообщил журналистам на пресс-конференции в Белом доме, передает РИА Новости.
Визит Трамп в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар пройдет с 13 по 16 мая.

«Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ними вскоре после этого», — сказал Трамп в ответ на вопрос о встрече с Путиным в Саудовской Аравии.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что подготовка к возможной встрече лидеров двух стран ведётся, подчеркнув необходимость её продуктивности. Он также отметил, что урегулирование украинского кризиса невозможно без восстановления диалога между Москвой и Вашингтоном.

Напомним, 18 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого стороны договорились активизировать нормализацию отношений. В числе приоритетов были названы экономическое и энергетическое сотрудничество.

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#дмитрий песков
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Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским со стороны США
Трамп не дал прямого ответа на вопрос о признании Крыма российской территорией
24 апреля 2025, 01:15

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп отказался дать прямой ответ на вопрос о возможном признании Крыма частью России, заявив, что его главная цель — завершение конфликта. Об этом он сообщил журналистам на видео, передает РИА Новости.
«Что же, все хорошо. Я просто хочу, чтобы война закончилась... У меня нет любимчиков», — заявил президент США.
Ранее сообщалось, военкор телеканала «Звезда» Никита Гольдин скончался в больнице утром 22 апреля после тяжелых ранений, полученных во время обстрела ВСУ 24 марта. Почти месяц медики пытались стабилизировать состояние Никиты, но спасти жизнь журналиста не удалось.

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Умер попавший под обстрел ВСУ российский военкор телеканала «Звезда»
«Красная звезда»: от ранений после обстрела ВСУ скончался военкор Никита Гольдин
24 апреля 2025, 01:05

Никита Гольдин (Фото: Telegram @zvezdanews)

Военкор телеканала «Звезда» Никита Гольдин скончался в больнице утром 22 апреля после тяжелых ранений, полученных во время обстрела ВСУ 24 марта. Об этом сообщила газета «Красная звезда» на своем официально сайте.
Почти месяц медики пытались стабилизировать состояние Никиты, но спасти жизнь журналиста не удалось. Уточняется, что Гольдин работал на телеканале с лета 2024 года. Коллектив приносит соболезнования близким погибшего и сожалеет, что такой прекрасный человек погиб.

«Никита работал в группе с нашим оператором Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. Вместе с ними находился корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Боевики ударили по машине двумя реактивными снарядами HIMARS. Журналисты погибли», — отметили в Telegram-канале «Звезды».
Тогда подчеркивалось, что обстрел гражданского транспорта с журналистами стал еще одним эпизодом целенаправленных атак ВСУ на представителей СМИ.

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В Липецкой области ввели режим воздушной тревоги
В Липецкой области вечером 23 апреля ввели режим воздушной опасности
24 апреля 2025, 00:39

Фото: iStock/vadimrysev

На всей территории Липецкой области вечером 23 апреля в 23:00 был введен режим воздушной опасности. Информацию об этом распространил губернатор региона Игорь Артамонов через свой Telegram-канал, призвав жителей соблюдать осторожность.
«Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал Артамонов.
Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал главное условие для разрешения конфликта на Украине в интервью французскому изданию Le Point.

Также стало известно, почему сорвалась встреча министров иностранных дел в Лондоне. Желание Владимира Зеленского сменить повестку встречи в Лондоне с обсуждений полноценного урегулирования конфликта на Украине до краткосрочного режима прекращения огня вынудило США понизить уровень переговоров — со встречи министров иностранных дел до встречи экспертов.

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#сво
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Песков назвал главное условие для разрешения конфликта на Украине
Песков: Для решения конфликта на Украине надо восстановить отношения РФ и США
24 апреля 2025, 00:28

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Для урегулирования украинского кризиса ключевым условием является нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point.
По его словам, без восстановления двустороннего диалога достижение стабильности в регионе невозможно.

«Разрешить конфликт с Украиной невозможно без восстановления нормальных отношений между Вашингтоном и Москвой», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
23 апреля он также прокомментировал сообщения о встрече Владимира Путина с спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, призвав ориентироваться на первоисточники информации. Песков отметил, что в настоящее время в интернете множество фейковых новостей, включая публикации в уважаемых изданиях.

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Белый дом: Трамп разочаровался в Зеленском, его терпение подходит к концу
23 апреля 2025, 23:20

Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование в позиции Владимира Зеленского. Его терпение подходит к концу, передала СМИ пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По словам представителя администрации, американский лидер настаивает на прекращении боевых действий, однако для этого необходима готовность обеих сторон конфликта. Ранее Трамп раскритиковал заявление главы киевского режима в разговоре The Wall Street Journal: тот отказался юридически признать Крым российским. Президент США указал, что позиция Киева усложняет проведение мирных переговоров с РФ.

«Президент разочарован, его терпение иссякает. (...) Он хочет, чтобы убийства прекратились, но для этого нужно, чтобы обе стороны войны были к этому готовы», — объяснила Левитт позицию Трампа.
Ранее сообщалось, что возможное признание Вашингтоном Крыма частью России положит начало разрушению русофобской политики. Так считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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