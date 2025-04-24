Трамп высказался о малой вероятности встречи с Путиным в Саудовской Аравии

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Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии маловероятна, однако не исключил её проведения позже. Об этом американский президент сообщил журналистам на пресс-конференции в Белом доме, передает РИА Новости.
Визит Трамп в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар пройдет с 13 по 16 мая.
Напомним, 18 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого стороны договорились активизировать нормализацию отношений. В числе приоритетов были названы экономическое и энергетическое сотрудничество.
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«Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ними вскоре после этого», — сказал Трамп в ответ на вопрос о встрече с Путиным в Саудовской Аравии.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что подготовка к возможной встрече лидеров двух стран ведётся, подчеркнув необходимость её продуктивности. Он также отметил, что урегулирование украинского кризиса невозможно без восстановления диалога между Москвой и Вашингтоном.
Напомним, 18 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого стороны договорились активизировать нормализацию отношений. В числе приоритетов были названы экономическое и энергетическое сотрудничество.
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Мария Моисеева