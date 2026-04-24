Банк России снизил ключевую ставку до 14,5 процента годовых
Совет директоров Банка России 24 апреля по итогам заседания принял решение снизить ключевую ставку с 15 до 14,5 процента годовых. Таким образом регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики, который начался в июне прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ЦБ.
Ключевая ставка представляет собой минимальный процент, под который Центробанк выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Повышение ставки помогает сдерживать инфляцию: кредиты становятся дороже, поэтому население и бизнес чаще открывают вклады и сберегают.
В результате спрос на товары и услуги падает, и цены растут медленнее. Когда ставка снижается, кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции. Большинство аналитиков ожидало такого решения ЦБ.
Эксперты указывали, что остановить смягчение ДКП не позволяет инфляция, которая в последнее время замерла на высоком уровне. Увеличить шаг снижения мешает неопределённость из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Читайте также: