Bloomberg: в 2025 году рубль сильнее всех валют в мире укрепился к доллару

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Рубль стал наиболее доходной валютой мира на фоне торговых войн президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа, сообщило агентство Bloomberg.
«Российский рубль укрепился и стал самой доходной валютой в мире», — подчеркнули авторы материала.
Уточнялось, что российская валюта продемонстрировала самый сильный по отношению к доллару. По информации агентства, с начала 2025-го года рубль укрепился на 38% по отношению к американской валюте на внебиржевом рынке.
«В отличие от множества других валют развивающихся рынков, рубль не испытывает давления» — обратила внимание экономист T-Investments Софья Донец.
Российская валюта удерживает позиции в условиях оттока капитала, который обусловлен уходом инвестором от рисковых активов, заметила Донец.
Ранее сообщалось, что российское правительство одобрило увеличение лимита страховки с 1,4 до 2,8 миллионов рублей для вкладов сроком от трех лет.
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