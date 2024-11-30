Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами в 100% при отказе от доллара

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети пригрозил странам БРИКС введением пошлин в размере 100 процентов.
«Мы требуем от этих стран обязательства, что они не будут ни создавать новую валюту БРИКС, ни поддерживать какую-либо другую валюту, которая заменила бы могущественный доллар США, в противном случае они столкнутся со 100%-ми тарифами», — обратил внимание Дональд Трамп.
Избранный президент Соединённых Штатов Америки отметил, что у БРИКС не получится создать альтернативную доллару валюту, поскольку Вашингтон отныне не будет «наблюдать за этим со стороны». Противникам этого подхода он дал совет «искать другого «лоха».
Ранее видеообращение вице-президента США Камалы Харрис, которое было опубликовано на официальном аккаунте Демократической партии, вызвало бурное обсуждение и множество вопросов у пользователей социальных сетей.
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