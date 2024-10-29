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Депутат Госдумы Хамзаев предложил установить фиксированные цены на авиабилеты

29 октября 2024, 03:11
istock/Takosan

istock/Takosan

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением ввести фиксированные цены на авиабилеты, призвав правительство России и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поддержать эту инициативу.
По его мнению, постоянное повышение стоимости билетов по мере приближения к дате вылета оказывает давление на граждан, особенно тех, кто вынужден срочно лететь по неотложным делам, таким как похороны или лечение.

«Цены на билеты не должны повышаться по причинам, понятным только авиакомпаниям. Чем ближе к рейсу — тем дороже, и это неправильно», — подчеркнул Хамзаев в интервью РИА Новости.


Он добавил, что плавающие цены часто ведут к ценовым спекуляциям, от которых страдают обычные люди, и призвал к законодательно установленным фиксированным ценам, чтобы предотвратить такие ситуации.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в России сформируется «идеальный шторм» под влиянием действий правительства и Центробанка, а также внешних и внутренних макроэкономических обстоятельств. Об этом сообщил инвестиционный банкир Евгений Коган в своём Telegram-канале. Отмечается, что «идеальный шторм» – это совокупное действие неблагоприятных факторов, одновременность которых в разы усиливает общий негативный эффект.

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Экономист Сироткин спрогнозировал курс доллара на конец 2025 года
28 октября 2024, 21:14

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин заявил, что к концу следующего года курс доллара может превысить отметку в 100 рублей.
«Если доллар в конце 2024 года закрепится в районе 92-93 рублей, евро — в районе 100 рублей, а юань — в пределах 11,50-12 рублей, то это уже будет хорошо. Но что-то мне подсказывает, что таких уровней не будет: к концу года рубль будет слабеть, поскольку инфляционных факторов достаточно много. В 2025 году ситуация с курсом рубля значительно улучшаться не будет», — пояснил в беседе с Газета.ру Сироткин.

Ранее сообщалось, что Центробанк России повысил официальный курс доллара более чем на 80 копеек, в результате чего он приблизился к 97 рублям.

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Шольц предположил, что заводы Volkswagen закрываются из-за ошибок руководства
28 октября 2024, 19:19

Фото: istockphoto/josefkubes

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что анонсированное закрытие нескольких заводов Volkswagen связано с рядом ошибочных решений, принятых руководством концерна. Об этом заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.
По его словам, прошлые ошибочные решения руководителей крупного автопроизводителя не должны сказываться на сотрудниках заводов. Спикер правительства подчеркнул, что в настоящее время важнейшей задачей является сохранение и обеспечение рабочих мест.

Бюхнер также добавил, что правительство находится в постоянном контакте с представителями концерна и сейчас следует дождаться официального заявления от Volkswagen.

Ранее глава производственного совета VW Даниэла Кавалло сообщила, что концерн планирует в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии. Всего в стране на десяти заводах Volkswagen работают около 120 тысяч человек.

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#германия
#завод
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В Подмосковье запустят производство самоходных платформ для перевозки буровых
28 октября 2024, 19:07

Фото: пресс-служба Торгового дома «Арсенал-Сервис»

В Подмосковье в льготную аренду передан очередной земельный участок для строительства импортозамещающего производства. Землю в Орехово-Зуевском городском округе в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль» получил Торговый дом «Арсенал-Сервис», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Арсенал-Сервис» будет выпускать самоходные платформы для перевозки буровых модулей. Эта продукция позволит заменить на российском рынке нескольких иностранных поставщиков подобной техники. Инвестиции в проект превысят 95 млн рублей. Плановый срок запуска производства – 2026 год. На предприятии намерены создать 36 рабочих мест», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания планирует использовать продукцию отечественных поставщиков. Для строительства компании предоставили свыше 5,8 га земли в аренду по льготной ставке сроком на три года.

Подобрать землю под строительство производственных объектов по программе «Земля за 1 рубль» можно на Инвестиционной карет Московской области.

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#орехово-зуево
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В Сергиевом Посаде будут выпускать высокотехнологичные ветеринарные препараты
28 октября 2024, 18:32

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания ООО «АВЗ С-П» из Сергиева Посада увеличит производство ветеринарных препаратов.
В их числе будут высокотехнологичные продукты с потенциалом импортозамещения, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Компания взяла под инвестпроект льготный заём в Фонде развития промышленности Московской области.
«АВЗ С-П» инвестирует 170 млн рублей в покупку, установку, настройку технологического оборудования, а также другие мероприятия по подготовке к серийному производству. 128 млн рублей, то есть более 75% от общей суммы, в виде льготного займа предоставит ФРП Московской области. Модернизация завершится в 2025 году», – уточнила зампред.
С выходом на полную мощность компания сможет выпускать каждый год более 3 млн единиц твёрдых форм БАДов и лекарств, жидкие формы препаратов, мягкие формы лекарств и косметику, а также лекарства в виде полимерных лент и репелленты. Ознакомиться с программами ФРП Московской области можно на сайте.

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В деревне Юдино открыли новый ТРЦ со ста магазинами
28 октября 2024, 16:24

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В Одинцовском городском округе открыли многофункциональный торгово-развлекательный центр «ОДИПАРК». Он расположен в деревне Юдино и вмещает около 100 магазинов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В открытии ТРЦ «ОДИПАРК» принял участие глава округа Андрей Иванов. Общая площадь нового ТРЦ – 32 тыс. кв. метров, сдаваемая – около 23 тыс. В торговом центре разместятся порядка 100 новых магазинов, развлекательный семейный парк и ресторан.
«Торговля – двигатель экономики. Несмотря на санкции, в нашей стране она активно развивается. Лучший показать того, что в России всё стабильно, – открытие торгово-развлекательных центров, построенных по лучшим мировым стандартам. «ОДИПАРК» – это 3 млрд. рублей инвестиций, 500 новых рабочих мест и 175 млн. рублей налогов ежегодно, современна архитектура и высокий уровень обслуживания», – заявил Иванов.
ТРЦ «ОДИПАРК» стал завершающим звеном ритейл-парка в Юдине, который состоит из гипермаркета «Глобус», магазина товаров для дома и сада «Лемана ПРО», а также спортивного центра DESPORT.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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В Ленинском округе запустили завод премиальных сыров
28 октября 2024, 16:13

Фото: iStock / Grigorenko

В Подмосковье появится завод по производству сыров премиального качества. Его в Ленинском городском округе запускает агропромышленный комплекс «Рота-Агро».
Мощность предприятия превысит 12 тонн в сутки и до 5 тыс. тонн в год. Главгосстройнадзор Подмосковья по результатам проверки выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Завод станет якорным предприятием индустриального парка «Горки-1». ГК «Рота-Агро» инвестировала в проект более 1,5 млрд. рублей. На производстве создано 200 рабочих мест.
«Запуск завода позволит сохранить безупречное качество продукта и при этом существенно расширить географию поставок. В планах компании также расширение ассортимента и строительство ещё одного производства для сортов сыра с голубой плесенью», - поделилась планами управляющий партнер ГК «Рота-Агро» Алла Налча (Саблина).
Площадь завода порядка 6 тыс. кв. м. Предприятие оснащено новейшим оборудованием отечественного и зарубежного производства.

Компания «Рота-Агро» владеет технологиями сыроварения, которые позволяют делать мягкие и полутвердые, а также уникальные твёрдые и сверхтвёрдые сорта со сроком созревания до трёх лет. Таким сырам нет аналогов на российском рынке. Изготавливают их из молока собственного производства.

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#главгосстройнадзор мо
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#инвестиции
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Путин сообщил о стремительном росте российской экономики
Путин: экономика РФ продолжает расти, за январь-август ВВП прибавил 4,2%
28 октября 2024, 15:30

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин сообщил о стремительном росте российской экономики. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по экономическим вопросам.
Отмечается, что динамика ВВП в третьем квартале 2024 года немного замедлилась. Однако, несмотря на это, экономика страны продолжает стремительно расти.

Так, заявил Путин со ссылкой на подсчёты Минэкономразвития РФ, за январь-август этого года ВВП прибавил 4,2%.

На прошлой неделе стало известно о повышении ключевой ставки Центробанком России. В итоге её значение достигло рекордного значения в 21%. Однако экономист, директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что помимо негативных моментов такое решение имеет и ряд плюсов. Читайте об этом в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#россия
#экономика
#ввп
#ключевая ставка
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В России предупредили об «идеальном шторме» в экономике в 2025 году
Инвестбанкир Коган: в экономике России в 2025 году случится «идеальный шторм»
28 октября 2024, 13:56

Фото: iStock/Max Zolotukhin

В 2025 году в России сформируется «идеальный шторм» под влиянием действий правительства и Центробанка, а также внешних и внутренних макроэкономических обстоятельств. Об этом сообщил инвестиционный банкир Евгений Коган в своём Telegram-канале.
Отмечается, что «идеальный шторм» – это совокупное действие неблагоприятных факторов, одновременность которых в разы усиливает общий негативный эффект.

По словам Когана, в России произойдёт падение ВВП, при этом его размер неизвестен, а является «вопросом более чем творческим».

Экономист заявил, что к этому приведут сразу несколько факторов. Во-первых, Банк России пообещал в предстоящем году проводить жёсткую денежно-кредитную политику. На заседании от 25 октября было принято решение о повышении ключевой ставки до рекордного 21%, также был пересмотрен прогноз по ней в сторону резкого увеличения.

Во-вторых, ожидается, что рост доходов будет превышать рост расходов. То есть, ожидается жесткая фискальная политика. А третьим фактором Коган назвал серьёзную макропруденциальную политику, в рамках которой будет ужесточаться выдача кредитов россиянам и представителям бизнеса с целью снижения рисков. Также влияние на ситуацию окажет отмена льготной ипотеки.

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#экономика
#россия
#центробанк
#прогноз
#банк россии
#ввп
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Бизнесу приходится отдавать спецтехнику из лизинга
РБК: У российского бизнеса чаще забирают сданную в лизинг спецтехнику
28 октября 2024, 13:04

Фото: iStock/ ake1150sb

Представители лизинговых компаний начали фиксировать случаи, когда у предпринимателей отбирают спецтехнику, сданную в лизинг, сообщает «РБК».
Лизинг — аренда движимого имущества на долгий период. До завершения срока действия договора у арендатора есть право выкупить его.

Под удар попали представители малого и среднего бизнеса. Изъятие специализированной техники связывают с повышением Центральным Банком ключевой ставки до 21%.

Скоро рынок специальной техники в России будет падать, говорит глава компании «Стройтех» Александр Липский. Рост утильсбора с 1 января 2025 года тоже повлияет на состоятельность лизинговых компаний. Все эти критерии поспособствуют сокращению бюджета из-за пошлин и утильсбора на новые машины. В ​ближайшие ​два или четыре месяца в Россию завезут меньшее количество специальной техники.

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