Депутат Госдумы Хамзаев предложил установить фиксированные цены на авиабилеты

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением ввести фиксированные цены на авиабилеты, призвав правительство России и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поддержать эту инициативу.
По его мнению, постоянное повышение стоимости билетов по мере приближения к дате вылета оказывает давление на граждан, особенно тех, кто вынужден срочно лететь по неотложным делам, таким как похороны или лечение.
Он добавил, что плавающие цены часто ведут к ценовым спекуляциям, от которых страдают обычные люди, и призвал к законодательно установленным фиксированным ценам, чтобы предотвратить такие ситуации.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в России сформируется «идеальный шторм» под влиянием действий правительства и Центробанка, а также внешних и внутренних макроэкономических обстоятельств. Об этом сообщил инвестиционный банкир Евгений Коган в своём Telegram-канале. Отмечается, что «идеальный шторм» – это совокупное действие неблагоприятных факторов, одновременность которых в разы усиливает общий негативный эффект.
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«Цены на билеты не должны повышаться по причинам, понятным только авиакомпаниям. Чем ближе к рейсу — тем дороже, и это неправильно», — подчеркнул Хамзаев в интервью РИА Новости.
Он добавил, что плавающие цены часто ведут к ценовым спекуляциям, от которых страдают обычные люди, и призвал к законодательно установленным фиксированным ценам, чтобы предотвратить такие ситуации.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в России сформируется «идеальный шторм» под влиянием действий правительства и Центробанка, а также внешних и внутренних макроэкономических обстоятельств. Об этом сообщил инвестиционный банкир Евгений Коган в своём Telegram-канале. Отмечается, что «идеальный шторм» – это совокупное действие неблагоприятных факторов, одновременность которых в разы усиливает общий негативный эффект.
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Елена Перлова