Домокомплекты позволят обеспечить россиян более дешевым жильем

25 февраля 2026, 22:23

Хуснуллин: Домокомплекты позволят строить для россиян более дешевое жилье

Фото: istockphoto/Rawpixel

В России нужно повышать доступность жилья за счёт более дешёвых технологий строительства, в том числе с применением домокомплектов. Об этом заявил ТАСС вице-премьер Марат Хуснуллин.