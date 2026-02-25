Домокомплекты позволят обеспечить россиян более дешевым жильем
В России нужно повышать доступность жилья за счёт более дешёвых технологий строительства, в том числе с применением домокомплектов. Об этом заявил ТАСС вице-премьер Марат Хуснуллин.
Речь идет о заранее подготовленных наборах материалов и конструкций для сборки дома по определённой методике. По его словам, при наличии финансирования правительство готово поддерживать производителей домокомплектов, включая проекты в сфере деревянного домостроения.
Также, отметил чиновник, чтобы сохранять высокие темпы индивидуального жилищного строительства, важно наращивать градостроительный потенциал. В частности, вовлекать в оборот земельные участки и заранее готовить необходимую документацию. Отдельно Хуснуллин подчеркнул необходимость развития коммунальной инфраструктуры для новых домов — льготных подключений к электросетям.
Ранее сообщалось, что молодым россиянам могут прогнозировать жизнь с родителями вместо покупки жилья в ипотеку.
Читайте также: