Покупатели жилья могут начать получать от государства по 1,8 миллиона рублей
В Госдуме рассматривают законопроект, который может увеличить налоговый вычет при покупке жилья. Документ предлагает поднять лимит стоимости недвижимости для расчёта вычета с двух до восьми миллионов рублей, а максимальную сумму процентов по ипотеке — с трёх до шести миллионов.
В беседе с RuNews24.ru эксперт Анна Зеленская пояснила: авторы законопроекта настаивают на пересмотре именно потому, что предельные суммы вычета не менялись уже 18 лет — с 2008 года. Средняя квартира в новостройке сегодня стоит около девяти миллионов рублей, поэтому возврат в 260 тысяч уже не служит ощутимой поддержкой.
Как подчеркнула Зеленская, в случае принятия поправок покупатель сможет вернуть до 1,04 миллиона рублей от стоимости покупки и до 780 тысяч от ипотечных процентов. Если закон примут, новые нормы вступят в силу с 1 января 2027 года.
Ранее россиянам рассказали, как оформить налоговый вычет на обучение.
Читайте также: