Покупатели жилья могут начать получать от государства по 1,8 миллиона рублей

23 февраля 2026, 17:17

В Госдуму внесли законопроект о повышении налогового вычета при покупке жилья

Фото: Istock/alfexe

В Госдуме рассматривают законопроект, который может увеличить налоговый вычет при покупке жилья. Документ предлагает поднять лимит стоимости недвижимости для расчёта вычета с двух до восьми миллионов рублей, а максимальную сумму процентов по ипотеке — с трёх до шести миллионов.