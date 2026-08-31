Доцент ответил, что будет со ставкой по вкладам после заседания Центробанка
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко спрогнозировал сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 18% по итогам заседания совета директоров регулятора, которое пройдет 11 сентября. Эксперт заявил, что доходность по депозитам в таком случае удержится в пределах 11,8-13%.
По его словам, по итогам ближайшего заседания ЦБ, вероятнее всего, возьмет паузу в цикле повышения ставки, однако при этом может дать сигнал о возможности ее более значительного снижения в перспективе, пишет NEWS.ru. Это, считает аналитик, позволит сохранить текущие условия по вкладам и накопительным счетам без резких изменений.
Эксперт рекомендовал вкладчикам фиксировать высокую доходность на существующих условиях, поскольку в дальнейшем ставки по депозитам начнут плавно снижаться. Особое внимание он советует обратить на краткосрочные вклады сроком от трех до шести месяцев — именно по таким продуктам банки предлагают сейчас максимальные проценты. Также Щербаченко подчеркнул важность предварительного расчета доходности по различным предложениям и выбора депозита или накопительного счета в зависимости от личных финансовых целей.
Ранее экономист спрогнозировал очередное понижение ключевой ставки в России. Подробности — в нашем материале.
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