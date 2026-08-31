Доцент ответил, что будет со ставкой по вкладам после заседания Центробанка

31 августа 2026, 14:22

Доцент Щербаченко: ставка вкладов не станет ниже 11,8% после заседания ЦБ РФ

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко спрогнозировал сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 18% по итогам заседания совета директоров регулятора, которое пройдет 11 сентября. Эксперт заявил, что доходность по депозитам в таком случае удержится в пределах 11,8-13%.