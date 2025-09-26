Евразийская комиссия установила пошлины на алюминиевую фольгу из КНР
Евразийская экономическая комиссия по итогам антидемпингового расследования предложила ввести защитные пошлины на ввоз алюминиевой фольги из Китая. Ставки для разных производителей составят от 17,16% до 20,24%, что должно защитить внутренний рынок ЕАЭС от недобросовестной конкуренции. Об этом пишет «Коммерсант».
Инициатором расследования, начатого в 2024 году, выступила Алюминиевая ассоциация, ключевым участником которой является компания «Русал». В объединении заявили, что растущие объемы поставок и заниженные цены на китайскую продукцию привели к значительному снижению рентабельности отечественных производителей.
«Производство фольги в Китае в 1,5 раза превышает внутренний спрос, что создает предпосылки для роста экспорта», — отмечается в заключении ЕЭК.
Эксперты указывают на риски удорожания конечной продукции для потребителей, однако в ЕЭК существенного роста цен не прогнозируют. Объем российского рынка алюминиевой фольги оценивается в 80–90 тысяч тонн, из которых 35–40% приходится на импорт из КНР. Независимый промышленный эксперт Максим Худалов допускает, что китайские поставщики могут продолжить демпинговать, пожертвовав частью прибыли.