Евразийская комиссия установила пошлины на алюминиевую фольгу из КНР

26 сентября 2025, 06:06

Фото: Istock/Prostock-Studio

Евразийская экономическая комиссия по итогам антидемпингового расследования предложила ввести защитные пошлины на ввоз алюминиевой фольги из Китая. Ставки для разных производителей составят от 17,16% до 20,24%, что должно защитить внутренний рынок ЕАЭС от недобросовестной конкуренции. Об этом пишет «Коммерсант».





Инициатором расследования, начатого в 2024 году, выступила Алюминиевая ассоциация, ключевым участником которой является компания «Русал». В объединении заявили, что растущие объемы поставок и заниженные цены на китайскую продукцию привели к значительному снижению рентабельности отечественных производителей.





«Производство фольги в Китае в 1,5 раза превышает внутренний спрос, что создает предпосылки для роста экспорта», — отмечается в заключении ЕЭК.