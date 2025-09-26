Достижения.рф

Евразийская комиссия установила пошлины на алюминиевую фольгу из КНР

Фото: Istock/Prostock-Studio

Евразийская экономическая комиссия по итогам антидемпингового расследования предложила ввести защитные пошлины на ввоз алюминиевой фольги из Китая. Ставки для разных производителей составят от 17,16% до 20,24%, что должно защитить внутренний рынок ЕАЭС от недобросовестной конкуренции. Об этом пишет «Коммерсант».



Инициатором расследования, начатого в 2024 году, выступила Алюминиевая ассоциация, ключевым участником которой является компания «Русал». В объединении заявили, что растущие объемы поставок и заниженные цены на китайскую продукцию привели к значительному снижению рентабельности отечественных производителей.

«Производство фольги в Китае в 1,5 раза превышает внутренний спрос, что создает предпосылки для роста экспорта», — отмечается в заключении ЕЭК.

Эксперты указывают на риски удорожания конечной продукции для потребителей, однако в ЕЭК существенного роста цен не прогнозируют. Объем российского рынка алюминиевой фольги оценивается в 80–90 тысяч тонн, из которых 35–40% приходится на импорт из КНР. Независимый промышленный эксперт Максим Худалов допускает, что китайские поставщики могут продолжить демпинговать, пожертвовав частью прибыли.

Елизавета Теодорович

